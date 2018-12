Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Individualförderung" lautet das Schlagwort von Sabine Grimm, der Konrektorin der Ladenburger Dalberg-Grundschule. Unterstützung erfährt sie jetzt vom Netzwerk Berufsfindung, das für Rektorin Kirsten Lather das "neue Rückgrat der Schule" ist. Seit Anfang März arbeiten Ulrike Karg, Klaus Ehry, Wiebke Ullrich und Evelyn Bausch spielerisch mit den Erstklässlern. Mit dem Ziel, schlummernde Talente, aber auch Schwächen und Stärken hervorzuholen, und die Schüler bei Bedarf so weit zu fördern, dass sie schnell wieder den Anschluss an die Klasse finden.

"Wir haben festgestellt, dass wir viel zu spät anfangen", erklärt Ehry, warum sie sich neben ihrem Engagement in Sachen Berufsfindung nun auch der Bildung der Jüngsten verschrieben hat.

Beim Tag der offenen Tür in der Dalberg-Schule erkannten die Netzwerker: "Hier ist ein Kollegium, das Kinder begeistert." Und so fragten sie, ob sie sich nicht nützlich machen könnten. Ein Ansinnen, das bei der Schulleitung auf offene Ohren stieß. "Ich weiß, mit welcher Empathie sie arbeiten", freute sich Lather über die "perfekte Unterstützung", der ein von den Pädagoginnen Michaela Blänsdorf und Birgit Mehlmann "mit unglaublichem Engagement, Kompetenz und Liebe zum Detail" entwickeltes Förderkonzept zugrunde liegt.

Voraussetzung ist zunächst, die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Schüler festzustellen und ihre Motivation zu erhalten. Das Förderziel bei der Arbeit mit Erstklässern ist, die Kinder in ihrer Entwicklung so zu begleiten, dass sie ihre Anlagen und Fähigkeiten entfalten können. "Wir gehen davon aus, dass alle Kinder Stärken haben, und an denen möchten wir uns orientieren", erklärt Lather. Natürlich bleiben auch den Klasslehrerinnen individuelle Schwächen nicht verborgen - und der Förderansatz beansprucht, jedes Kind dort abzuholen, wo es steht. Zunächst geht es darum, den Kindern "Basiskompetenzen" in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit und den Fächern Mathematik und Deutsch zu vermitteln. Manchem Kind fällt möglicherweise die Unterscheidung der ähnlich klingenden Substantive "Nadel" und Nabel" schwer, nennt Blänsdorf ein Beispiel, andere haben Schwierigkeiten, einzelne Buchstaben flüssig zu einem Wort zusammenzufügen. Die Förderung greift vorrangig anhand von Spielen - sei es beim "Angeln von Rechenaufgaben" oder beim Aufhängen von Wörtern an eine Leine.

"Wir haben alle Spiele ausprobiert", berichtet Karg. Die vier Netzwerker kommen jede Woche in die Schule und arbeiten dort mit jeweils einem bis zwei Kindern. Wem die Förderung zuteilwird und bei wem sie schon greift, wird dann am "Runden Tisch" besprochen. Für jedes Kind wird ein Plan erstellt, in Holzkästen liegen Material und Spielvorschläge bereit.

Die Resonanz vonseiten der Eltern sei "nur positiv", freut sich Grimm. In Zukunft sollen Fördermappen für die Klassen 2 bis 4 erarbeitet werden, die auch ein Lese-Rechtschreib-Training, eine Aufsatzwerkstatt, ein Training von Rechenfertigkeiten und zum Verständnis von Sachaufgaben beinhalten.