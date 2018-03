Die Stadtinformation wird auch in Zukunft nur sporadisch besetzt werden. Mittel für eine Halbtagsstelle lehnte die Gemeinderatsmehrheit bei den Haushaltsberatungen am Mittwoch ab. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Bei den Haushaltsberatungen wird der Etatentwurf stets Seite für Seite durchgearbeitet, um Einsparungspotenzial zu finden. In den vergangenen Wochen haben sich die Ratsmitglieder bereits in Ausschüssen mit dem Vorentwurf beschäftigt, der am Dienstag und Mittwoch dann noch einmal sieben Stunden lang intensiv durchforstet wurde.

Den Ratsmitgliedern fiel in der Sparte Finanzverwaltung auf, dass die Mittel für juristische Unterstützungen von 5000 Euro auf 45.000 Euro aufgestockt wurden. Liegenschafts-Amtsleiter Thomas Krötz erklärte, dass im aktuellen Haushaltsjahr der Verkauf von zahlreichen Grundstücken anstehe. Um die Verträge abzusichern, sei mehr juristischer Beistand erforderlich. Investitionen werden auch in der Abteilung Datenverarbeitung fällig, in der ein neuer Server und Notebooks für knapp 80.000 Euro angeschafft werden.

Diskussionen gab es bei der Personal-Aufstockung. Die Verwaltung schlug vor, im Ordnungsamt eine Sozialarbeiterin einzustellen (Halbtagsstelle), die sich um die Probleme der Obdachlosen und Hilfsbedürftigen kümmern soll. Amtsleiterin Carolin Loida berichtete, dass sich die Konflikte häuften, was auch an den Polizeiberichten festzumachen sei. "Da geht es manchmal richtig ab", sagte sie.

Die CDU erkannte zwar die Probleme, deren Sprecherin Carola Schuhmann wollte aber eine Pool-Lösung mit den bereits vorhandenen Schulsozialarbeitern anstreben. Die Sprecher der anderen Fraktionen sahen jedoch die Notwendigkeit zum sofortigen Handeln und stimmten der Personalaufstockung, die Kosten in Höhe von 30.000 Euro verursachen wird, zu.

Hinterfragt wurde auch, ob die Feuerwehr einen Mannschaftstransportwagen für 55.000 Euro tatsächlich anschaffen müsse. Die Ausgabe wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

Dem Sprecher der FDP, Wolfgang Luppe, gefiel die Kostenverrechnung bei den Schulen nicht. In Ladenburg regelt eine Vereinbarung, dass die Nutzung der Schuleinrichtung durch auswärtige Schüler nicht mit den Nachbarkommunen "verrechnet" wird. Darüber müsse man zukünftig nachdenken, meinte Luppe, denn 50 Prozent der Schüler des Carl-Benz-Gymnasiums kämen nicht aus Ladenburg. Das sei der Preis dafür, dass Ladenburg Schulunterzentrum sei, sagte Bürgermeister Ziegler. Der Gemeinderat müsse entscheiden, ob eine Änderung der Vereinbarung gewünscht werde.

Der Rat war sich einig, dass Ladenburg mehr Kapazitäten für seine Betreuungs- und Bildungseinrichtungen benötige. Am "Haus des Kindes" in der Lustgartenstraße ist ein Anbau vorgesehen, um vier Klassen- und Aufenthaltsräume zu schaffen. Den ersten Platzhalter in Höhe von 50.000 Euro wollte die SPD mit einem Sperrvermerk versehen, bis ein Gesamtkonzept erstellt sei. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ein Reduzierungsantrag, die Gebäudeunterhaltung im Stadtarchiv von 35.000 Euro auf 15.000 Euro zu verringern, gestellt von der SPD, fand ebenfalls eine Mehrheit.

Als das Thema Volkshochschule aufgerufen wurde, wurde darüber diskutiert, wie es nach dem plötzlichen Tod von VHS-Leiter Wolfgang Zahner mit der städtischen Einrichtung weitergehen solle. Ziegler erstickte die Diskussion jedoch im Keim: "Die VHS soll eine gute Zukunft haben. Ich bin mit den Verantwortlichen und meinem Bürgermeisterkollegen Andreas Metz aus Ilvesheim im Gespräch", sagte er.

Abgelehnt wurde ein SPD-Antrag, 8000 Euro für die Personalkosten eines Platzwarts für das Römerstadion einzustellen. Wolfgang Luppe (FDP) machte den Vorschlag, hier die Sportvereine stärker in die Verantwortung zu nehmen. Abgelehnt wurde auch eine Personalerhöhung in der Verwaltung, die einen Klimaschutzmanager im Rathaus beschäftigen wollte. Zwar fließen für diese Stellenbesetzung Fördergelder, trotzdem müsste die Stadt 10.000 Euro im Jahr zahlen. Grünen-Stadtrat Alexander Spangenberg enttäuschte die Ablehnung, man sei beim Klimaschutzkonzept auf halbem Wege stehen geblieben.

Bei den Bausachen stellte die SPD-Fraktion zahlreiche Anträge, um Sperrvermerke und Mittelstreichungen auf den Haushaltsstellen Gemeindestraßen, Wasserläufe, der Müllentsorgung am Wochenende auf der Neckarwiese sowie im Friedhofswesen zu stellen. Etwa 150.000 Euro wurden nicht freigegeben.

Den pauschalen Antrag in der Rubrik Sammelnachweise, 100.000 Euro bei der Gebäudeunterhaltung zu streichen, schmetterte die Ratsmehrheit aber ab. SPD-Sprecher Herbert Felbek, der viele Jahre im Rathaus als Tiefbauverantwortlicher beschäftigt war, wollte von Gebäudemanager Götz Speyerer wissen, wo er den Rotstift ansetzen würde. "Nirgends", entgegnete der sichtlich überraschte Amtsleiter, der sich über diese Vorgehensweise sehr wunderte.

CDU-Rat Meinhard Georg stellte einen Antrag zur Schaffung einer Halbtagsstelle in der Stadtinformation, der mit breiter Mehrheit abgelehnt wurde. Dasselbe gilt für einen Antrag der Grünen, in der mittelfristigen Finanzplanung eine Planungsrate für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen einzustellen, die nach Umsetzung der Nordstadtbebauung bereitgestellt werden müssen. Bürgermeister Ziegler war dieser Schritt zu früh.

In der Sitzung betonte Bürgermeister Ziegler mehrfach, dass er vom Rat gemachte Vorschläge an seinen Amtsnachfolger Stefan Schmutz weitergeben werde. Dessen Besoldungsgruppe wurde vom Rat festgelegt. Bei einer Enthaltung wurde die Bürgermeisterbesoldung auf das Grundgehalt von 7717 Euro festgelegt, was der Besoldungsgruppe B3 entspricht.