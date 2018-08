Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Es ist nass, kalt und grau, und auf dem Marktplatz in Großsachsen herrscht nahezu gähnende Leere. "Keiner will heute raus", sagt Georg vom TÜV Süd Auto Service GmbH, der an diesem Nachmittag Landmaschinen wie Traktoren und Schlepper auf Herz und Nieren überprüft und neue Prüfplaketten vergibt. Der mobile Prüfdienst ist ein Angebot, das die Landwirte gerne annehmen. Sie sind dankbar, wenn sie mit ihren Fahrzeugen nicht auf der Landstraße direkt zum TÜV oder in eine Werkstatt fahren müssen.

"Manche scheinen wirklich auf besseres Wetter zu warten und nehmen dann eben doch die weitere Fahrt auf sich", meint Münds Kollege Thomas Wolf. Der Offenbacher ist neu im Team und nun zum ersten Mal dabei. In Mannheim habe es einfach von der Stelle her gepasst, erklärt der Ingenieur. Nun wohnt er in der Quadratestadt und findet es schön, an der Bergstraße die ganzen Orte kennenzulernen. Oder das, was man bei diesem Wetter überhaupt davon sieht.

"Früher standen die Landwirte Schlange, wenn der TÜV kam", meint Münd. Morgens in Heddesheim am Eisstadion war es nach einer Stunde Wartezeit so weit: Traktoren rückten sozusagen im "Gänsemarsch" an. Und tags zuvor in Neubotzheim, dem Aussiedlerweiler bei Ladenburg, habe es auch ordentlich "gekleppert", sagt der Prüfer. Das ist ihm auch lieber, denn Stillstand mag er nicht. So macht er sich vom Marktplatz in Großsachsen auf zum nächsten Aussiedlerhof: "Die kommen sonst immer, mich wundert es, dass sie heute nicht da sind", gibt Münd zur Erklärung. Das ist echter Kundenservice, vor Ort nachzufragen, ob man den Termin vergessen hat. Ein wenig ins Schwärmen kommen beide Prüfer, als sie von den Oldtimern erzählen, die bereits pünktlich zu Beginn um 13 Uhr vorfuhren, um die Funktionstüchtigkeit von Bremsen, Licht, Lenkung, Räder, Reifen und Auspuffanlage vorzuführen.

Ein alter Lanz Aulendorf Baujahr 1954 war dabei, eine "richtige Rarität, nicht mehr zum Arbeiten, aber für den Hobbygebrauch", schildert Münd. Der Fahrer sei schon ein wenig älter gewesen, und die Tochter habe beim Absteigen geholfen. Der nächste Traktorbesitzer fuhr als 1926er Jahrgang mit einem 59er Schlepper, einem sogenannten "Fendt Geräteträger" vor. Bis vor Kurzem sei er immer noch in den Wald gezogen, um Holz zu machen, habe der Senior erklärt. Aber jetzt reiche es langsam. Das ist das Schöne am mobilen TÜV-Prüfdienst, dass hier neben dem fachlichen Service auch noch Geselligkeit geboten wird.

Man kennt sich und man hilft sich: Aus Viernheim kam eigens Hans Stumpf, um einem Bekannten aus Hirschberg unter die Arme zu greifen und dessen Schlepper zum TÜV auf den Marktplatz zu fahren.