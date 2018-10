Weinheim/Heddesheim. (RNZ) Zu viel Alkohol getrunken haben am Montagabend zwei Autofahrerinnen in Weinheim und Heddesheim. Zunächst meldete ein Zeuge gegen 19 Uhr die Trunkenheitsfahrt einer VW-Fahrerin. Bei der Kontrolle der 44-Jährigen vor einem Haus in Heddesheim hatte sie zwei Promille intus.

Gegen 23 Uhr fiel einer Streife in Weinheim an der Einmündung der Prankelstraße in die Bundesstraße B3 eine Fiat-Fahrerin durch ihre Fahrweise auf. Die Anhaltezeichen beachtete die 55-Jährige nicht; erst als das Blaulicht zum Einsatz kam, hielt sie an. Das Kontrollergebnis: mehr als ein Promille. Beide Führerscheine gehen samt Anzeige an die Staatsanwaltschaft.