Weinheim. (pol/gun) Ein Einbrecher wurde am Sonntagnachmittag in einem Weinheimer Altenheim auf frischer Tat von einer Angestellten überrascht. Der Mann war nach Angaben der Polizei zwischen 14.15 und 15.30 Uhr in das Gebäude in der Straße "Am Schloßberg" eingedrungen und suchte gerade nach Wertsachen, als die 49-Jährige ihn entdeckte.

Beim Fluchtversuch hielt die Frau den Langfinger fest, jedoch konnte er sich an der Haustür gewaltsam losreißen und in Richtung der Tiefgarage entkommen. Dabei verlor er seine Tasche, die von der Polizei sichergestellt wurde.

Die Angestellte beschreibt den Mann als 30 bis 40 Jahre alt, 1,90 Meter groß und von sehr schmaler Statur. Er habe braunes, grau meliertes Haar und einen Dreitagebart, außerdem ein sehr schmales Gesicht mit spitzem Kinn.

Bekleidet sei er mit einer blauen Jeans, einer schwarzen oder dunkelblauen Softshell-Jacke und grellblauen Nike-Turnschuhen gewesen. Er habe europäisch ausgesehen und akzentfreies Deutsch gesprochen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Mannheim unter Telefon 0621/1744444 entgegen.