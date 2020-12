Weinheim. (pol/kaf) In ein Mehrfamilienhaus am Suezkanalweg wurden am Dienstag gleich zweimal innerhalb weniger Stunden eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die erste Tat gegen 13.20 Uhr. Der Täter hebelte hier zunächst die Hauseingangstür auf und klopfte dann an einer Wohnungstür im Erdgeschoss. Da die 65-jährige Bewohnerin und ihr 67-jähriger Mann nicht reagierten, versuchte der Täter die Wohnungstür aufzuhebeln. Als die Bewohner daraufhin die Wohnungstür abschlossen und sich mit Klopfen bemerkbar machten, flüchtete der Täter. Die 65-Jährige erkannte durch den Türspion lediglich, dass der Täter ein Mann war.

Drei Stunden später gegen 16.30 Uhr brach ein Täter gewaltsam den Keller des Hauses ein und erbeutete drei Werkzeugkoffer im Wert von etwa 400 Euro. Der 67-jährige Bewohner hörte Geräusche aus dem Keller und kam dem Täter entgegen, als dieser gerade das Haus verlassen wollte. Daraufhin ließ der Täter die Koffer fallen und rannte davon.

Der Einbrecher soll 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt und schlank sein. Er hatte dunkles, nach hinten gekämmtes Haar. Er sah unrasiert aus, trug aber keinen Bart. Bekleidet war der Mann mit einem dunkelgrauen Baumwollpullover vermutlich ohne Aufschrift und einer dunklen Arbeitshose mit Seitentaschen. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0 oder beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 zu melden.