Weinheim. (pol/mare) Wer hat Schuld am Unfall? Diese Frage beschäftigt die Polizei.

Und das war passiert: Am Samstagnachmittag kurz nach 14 Uhr waren zwei Autofahrer mit ihren VW-Kombis auf der Cavaillonstraße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Mannheimer Straße kollidierten sie seitlich miteinander, wodurch ein Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro entstand.

Während der Unfallaufnahme beschuldigten sich beide gegenseitig, auf die jeweilige andere Fahrbahn geraten zu sein und somit den Unfall verursacht zu haben.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/10030, zu melden.