Weinheim. (pol/mare) Der Angriff auf fünf Fahrradfahrer mit einer Eisenstange am Freitag, 20. April, in der Nähe des Segelflugplatzes hatte keinen fremdenfeindlichen Hintergrund. Dies hätten die Ermittlungen ergeben, teilt die Poizei am Montag mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die fünf Radfahrer vielmehr mit einem 60-jährigen Rollerfahrer zunächst in Streit. Der Rollerfahrer fuhr dann von den Radfahrer weg und kehrte in der Folge mit zwei weiteren Männer in einem Audi Q7 zurück, um offenbar den Streit mit "Eisenstangen" zu klären.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.