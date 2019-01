Weinheim. (pol/mare) Der Schreck war am Donnerstagmorgen groß bei Mitarbeitern eines Autohauses. Denn als sie zur Arbeit kamen, bemerkten sie, dass das Auto eines Kunden weg war. Davon berichtet die Polizei.

Gegen 9 Uhr wurde der Diebstahl des Audi - Wert: 14.000 Euro - festgestellt. Der Dieb musste den Wagen in der Nacht gestohlen haben, denn das Auto war am Abend zuvor dort abgestellt worden. Es sollte zur Inspektion. Die Schlüssel und Papiere legte der Besitzer entsprechend in den Briefkasten des Autohauses.

Und die waren am Morgen weg. Der Dieb musste sie also herausgefischt und den Audi wohl mit dem Originalschlüssel gestohlen haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas dazu sagen kann, kann sich telefonisch bei den Beamten melden. Und zwar unter 06201/10030.