Viernheim. (pol/rl) Nach einem "Raub unter Bekannten" sucht die Polizei noch Zeugen, die den Vorfall am Montag in der Robert-Schumann-Straße an der Rückseite Kinopolis beobachtet haben. Bei dem Raub wurde ein 22 Jahre alter Mann mit einem Messer leicht verletzt. Zudem nahm ihm sein 30 Jahre alter Bekannter das Handy, ein PC-Tablet eine Silberkette und die Basecap ab.

Nach bisherigen Ermittlungen soll es gegen 18.30 Uhr zunächst zu einem lautstarken Streit zwischen den zwei Männern aus Viernheim gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe der 30-jährige Tatverdächtige ein Messer gezogen und den 22-Jährigen verletzt. Zudem wurde er nach Wertsachen durchsucht, die der 30-Jährige an sich nahm, bevor er flüchten konnte.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die den Streit beobachtet haben und oder Hinweise dazu geben können, in welcher Richtung der 30-Jährige geflohen ist.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 35 in Verbindung zu setzen. Telefon: 06251/84680.