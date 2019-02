Schriesheim. (pol/run) Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Samstagabend in Schriesheim einen Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Der Unbekannte befuhr kurz nach 23 Uhr die Talstraße talabwärts. Kurz vor der Bachgasse stieß er gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Golf und schob diesen auf einem davor geparkten Ford Mondeo. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Der Unbekannte fuhr anschließend weiter bis zur Einmündung der Straße "Schmale Seite" bog nach links ab und fuhr anschließend mit quietschenden Reifen und hoher Geschwindigkeit talaufwärts davon. An der Unfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile aufgefunden werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stammen diese Teile von einem roten BMW.