Schriesheim. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Leutershäuser Straße. Beim Ausparken fuhr ein Auto gegen den geparkten VW eines 35-Jährigen. Danach fuhr der Unfallverursacher in Richtung Zentgrafenstraße davon. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro.

Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um eine schwarze Mercedes C-Klasse handelt. Das Auto müsste auf der Fahrerseite beschädigt sein.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201/10030, zu melden.