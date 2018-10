Schriesheim. (pol/rl) Am Sonntagabend kam es in einer Wohnung in der Jakob-Riehl-Siedlung zu einem Feuer. Gegen 20.25 setzte ein 25-Jähriger zum Kochen einen mit Öl gefüllten Topf auf dem Herd auf. Diesen vergaß er allerdings kurz darauf, als er die Küche verließ, um sich um seine Gäste zu kümmern.

Zwischenzeitlich entzündete sich das Öl und es gab eine starke Rauchentwicklung. Als die Gruppe den Rauch aus der Küche bemerkte und versuchten sie das Feuer mit Handtüchern zu ersticken. Das schlug jedoch fehlt. Daher brachte der junge Mann den Topf vor das Gebäude.

Sachschaden entstand dabei nicht. Bei den Löschversuchen erlitt der 25-Jährige eine leichte Rauchvergiftung, weshalb er per Krankenwagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht wurde.