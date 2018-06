Schriesheim. (pol/jeu) An der Kreuzung Bismarckstraße/Zentgrafenstraße kam es am Montag um etwa 16.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 80-jährigen Mercedes-Fahrer und einem 46-jährigen BMW-Fahrer. Das teilt die Polizei mit.

Der Rentner war in der Bismarckstraße in Richtung Wormser Straße unterwegs. Er missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden BMW.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.