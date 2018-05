Ladenburg. (pol) Die dritte Mannschaft des FV 03 Ladenburg absolvierte am Sonntagvormittag im Römerstadion gerade ihr Heimspiel in der Kreisklasse C gegen den PSV 46 Mannheim. So bekam niemand mit, wie Unbekannte in die Umkleide marschierten, aus den Taschen von fünf Fußballern die Wagenschlüssel holten und die Wertsachen aus den Autos klauten. Danach brachten die Täter die Schlüssel zurück in die Kabine, legten diese aber in die falschen Sporttaschen. So wurde der Diebstahl nach dem Spiel entdeckt. Die Täter waren längst über alle Berge.