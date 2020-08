Hirschberg-Leutershausen. (pol/rl) Unter dem Einfluss von Drogen war am Dienstagabend ein 31-jähriger Renault-Fahrer in Leutershausen unterwegs. Einer Polizeistreife war der Fahrer kurz nach 21 Uhr aufgefallen, als er in der Beethovenstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum. Obwohl der Mann mehrfach beteuerte, noch nie Drogen konsumiert zu haben, war der Drogentest auf Amphetamin positiv.

Der 31-Jährige musste auch eine Blutprobe abgeben. Die Schlüssel des Renault wurden sichergestellt und dem Mann zudem untersagt, in den nächsten 24 Stunden ein führerscheinpflichtiges Fahrzeug zu steuern. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.