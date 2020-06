Hemsbach. (pol/gin) Gegen einen 23-jährigen Mann aus Hemsbach wurde vom Amtsgericht Mannheim Haftbefehl erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Freitag einen ebenfalls aus Hemsbach stammenden 28-Jährigen durch einen Messerstich verletzt zu haben. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

In der Wohnung des Tatverdächtigen in Hemsbach soll es am Abend aufgrund einer Nichtigkeit zum Streit zwischen den Männern gekommen sein. Daraufhin soll der 23-Jährige dem 28-Jährigen mit einem etwa 15 Zentimeter langen Küchenmesser in die Rippengegend gestochen und ihm zwei Mal mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Der Verletzte begab sich daraufhin auf die Straße und bat Passanten um Hilfe. Diese alarmierten dann die Polizei.

Der Tatverdächtige wurde schließlich durch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in seiner Wohnung überwältigt und festgenommen.

Der 28-Jährige wurde in einem Krankenhaus operiert. Er erlitt durch den Stich einen Rippenbruch, seine innere Organe wurden nur knapp verfehlt. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim am Samstag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.