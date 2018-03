Ilvesheim. (pol/gun) Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in eine Gaststätte in der Kanzelbachstraße eingebrochen. Die Täter stiegen über den Wintergarten ein und richteten nach Polizeiangaben mehrere hundert Euro Schaden an. Gestohlen wurde nichts.

Auch an der Friedrich-Ebert-Schule bemerkte der dortige Hausmeister am Montagmorgen Hebelspuren an einem Fenster. Ob auch hier Einbrecher ins Gebäude gelangten und etwas mitgehen ließen, ist noch unklar.

Die Polizei Ladenburg schließt nicht aus, dass für beide Vorfälle dieselben Täter infrage kommen. Außerdem besteht möglicherweise ein Zusammenhang zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen in der Heddesheimer Straße.

Dort hatten am Wochenende Unbekannte die Scheiben dreier Autos eingeschlagen und in einem Fall auch die Beleuchtung und beide Seitenspiegel zerstört. Aus den Wagen war ein Navigationsgerät und eine Mappe mit Fahrzeugpapieren gestohlen worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Zeugen werden gebeten sich beim Revier Ladenburg unter Telefon 06203/93050 zu melden.