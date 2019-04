Neu-Edingen. (pol/rl) In den Einkaufsmarkt in der Rosenstraße wurde am Wochenende eingebrochen. Laut Polizeibericht sollen die Täter die Eingangstür aufgehebelt haben und dann in das Center eingedrungen sein. Allerdings wurden sie dort möglicherweise gestört und flohen, bevor sie Beute machen konnten.

Der Einbruch soll zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 12.10 Uhr stattgefunden haben. Hinweise auf die Tat oder die Täter erbittet das Polizeirevier Ladenburg unter der 06203/9305-0.