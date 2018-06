Weinheim/Schriesheim/Hemsbach. (pol/mare) Am späten Montag- und Dienstagabend wurden drei ältere Bürger von Hemsbach, Schriesheim und Weinheim von vermeintlichen Polizeibeamten kontaktiert. Das teilen die Beamten mit.

In allen Fällen gaben die falschen Beamten vor, eine Einbrecherbande festgenommen zu haben, die eine Liste mit deren Erreichbarkeiten bei sich hatten. Sie forderten die Angerufenen an, Wertsachen und Geld zu sichern, da ein Einbruch in deren Anwesen nicht auszuschließen sei.

Die Seniorinnen reagierten jedoch alle korrekt, ließen sich auf keinen Dialog ein und beendeten unverzüglich die Telefonate. Im Anschluss verständigten sie die Polizei; zu einem Schaden kam es somit nicht.