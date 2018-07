Weinheim. (pol/rl) Zwei schrottreife Autos und 9000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend. Ein 27-jähriger Opel-Fahrer war mit seinem Wagen in der Mannheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Parkplatz-Zufahrt eines Einkaufsmarktes fuhr er laut Polizeibericht bei Rot über die Ampel und stieß mit dem Mercedes einer 59-jährigen Weinheimerin zusammen, die bei Grün nach links auf den Parkplatz abbog.

Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.