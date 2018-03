Hirschberg. Über das vergangene Wochenende machten sich bislang nicht ermittelte Täter an der Haupteingangstüre sowie der seitlichen Zugangstür des Schlecker-Marktes in der Breitgasse zu schaffen. Sämtliche Aufbruchsversuche scheiterten, so dass die Unbekannten laut Polizei von ihrem Vorhaben abließen. Der Vorfall wurde am Montagabend der Weinheimer Polizei gemeldet. Als Tatzeit kommt Samstag, 9. Juni, 15 Uhr bis Montag, 11. Juni, in Betracht. Ein Zeuge teilte mit, dass sich am Montag gegen 17 Uhr zwei Männer auffällig im Laden verhielten, jedoch keine Waren kauften. Er beschreibt diese wie folgt:

1. Circa 35 bis 45 Jahre alt, 1,95 Meter, Stirnglatze, kurz geschorene Haare; trug hellblaue Jeans, schwarzer Pulli. Brillenträger.

2. 45 bis 50 Jahre, 1,80 Meter, Oberlippenbart, schwarze Haare; trug dunkelgraue Jacke.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon: 06201/1003-0, in Verbindung zu setzen. (pol)