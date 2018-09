Waibstadt-Daisbach/Heidelberg. (sha/zg) Im heutigen Teil der RNZ-Serie "Meine Stadt 1945" erinnert sich Friedrich Winkler, der damals in Daisbach wohnte, daran, wie er bei Kampfeinsätzen in Norddeutschland erfahren hat, dass Heidelberg kampflos besetzt wurde. Er hatte in einem Bauernhaus heimlich einen "Feindsender" gehört ...

"Im Oktober 1944 bekam ich die Einberufung zur Wehrmacht zum Pionier Ersatzbataillon 34 nach Koblenz. Dort begann die Ausbildung. Als die Alliierten die deutsche Westgrenze erreichten, wurde das Bataillon nach Bremen verlegt. Wir wohnten in Erdbunkern, das hatte den Vorteil, dass wir keinen Fliegeralarm zu fürchten hatten.

Ende März 1945 wurde unser Lehrgang nach Nienburg zum Aufbau eines Offziers-Nachwuchsbataillons versetzt. Die Briten waren nicht mehr weit entfernt, schließlich wurde die Weserbrücke gesprengt und die Wehrmacht zog sich zurück. Nach verlustreichen Kämpfen in der Lüneburger Heide wurde das Bataillon nördlich von Bremen eingesetzt. Ich wurde krank und deshalb dem sogenannten Tross zugeteilt. Mit Pferdewagen wurden Waffen, Munition, Minen und die Habseligkeiten der Soldaten transportiert. Die Pferde waren bei Bauern zwangsrekrutiert worden.

Ende April wurden die Trossfahrzeuge und die Pferde im Wald bei Osterholz-Scharmbeck abgestellt. Am Abend hörten wir in einem nahegelegenen Bauerhaus die Nachrichten. Auch die Feindsender wurden abgehört. Dort gab eine Frau aus Heidelberg ein Interview.

Am Karfreitag sei Heidelberg nach Verhandlungen kampflos an die Amerikaner übergeben worden, es habe keine Kampfhandlungen und keine Kriegsschäden in der Altstadt gegeben. Allerdings hätten die abziehenden deutschen Truppen die Neckarbrücken gesprengt. Von den Amerikanern seien Sperrstunden eingeführt worden, während dieser Zeiten dürfe man die Häuser nicht verlassen. Langsam würde sich das Leben normalisieren.

Ich habe mich so nahe an das Radio gedrängt, dass die Kameraden meckerten. Aber es war doch ein Bericht aus meiner Heimat. Schließlich wurde ich zu einer Kampfeinheit versetzt. In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai hatten wir die Aufgabe, eine vorbereitete Baumsperre zu bewachen. Mein Wachdienst begann am 5. Mai um 6 Uhr früh. Da kam plötzlich ein Kübelwagen vorbei, hielt an, und der Offizier im Auto sagte zu mir: "Buwi, willst du noch Krieg führen? Sage deinen Kameraden: Ab 8 Uhr ist Waffenstillstand."

Am 6. Mai mussten wir unsere Waffen abgeben, der Krieg in Nordwestdeutschland war zu Ende. Im Gegensatz zu Amerikanern, Russen und Franzosen haben die Engländer damals keine Gefangenenlager angelegt, sondern sogenannte Gefangengebiete ausgewiesen.

Mitte Mai wurden wir in das Gefangengebiet um Stade verlegt. In zwei Tagesmärschen erreichten wir Kuhla, heute ein Ortsteil von Himmelpforten. Wir wurden auf den umliegenden Höfen zu je zehn bis 15 Mann einquartiert. Nach einem Verhör im Entlassungslager und der Ausstellung der Papiere ging es mit einem Güterwagenzug - je Wagen etwa 40 Mann - Richtung Süden.

Ab Göttingen übernahmen die Amerikaner die Bewachung. Wieder ein Lager in Marburg, neue Verhöre. Dann ging es weiter über Frankfurt in Richtung Mannheim. Vom Zugpersonal erfuhren wir, dass das Gefangenenlager in Heilbronn Ziel des Transports ist.

Die Bewachung war sehr ,lässig'; als der Zug in Mannheim-Rangierbahnhof anhielt, bin ich mit zwei Kameraden einfach ausgestiegen. Die beiden gingen in Richtung Neckarau, ich in Richtung Autobahn. Ein amerikanischer Wachposten an der Brücke beim Flugplatz hielt sogar ein Auto an, das nahm mich dann nach Heidelberg mit. Ich fragte nach einem Zug nach Sinsheim. Das wurde verneint, erst am nächsten Morgen würde einer fahren. Zusammen mit einem anderen Heimkehrer bin ich dann Richtung Karlstor gelaufen. Die Hauptstraße war voller Menschen, dazwischen immer auch Amerikaner mit "Fräuleins". Am Karlstor angekommen, sagte man uns, dass wir hier nicht bleiben dürften, im Bahnhof Schlierbach sei der Wartesaal zum Übernachten eingerichtet. Den erreichten wir kurz vor der Sperrstunde.

Der Bahnhofsvorstand sagte mir, dass er mich rechtzeitig wecken würde, damit ich mit dem Frühzug nach Sinsheim fahren könnte. ,Aber ich habe kein Geld für eine Fahrkarte', entgegnete ich. Antwort: ,Ich möchte den Zugbegleiter sehen, der einen Heimkehrer ohne Fahrkarte aus dem Zug werfen würde.'

In Hoffenheim stieg ich schließlich aus und eilte im Laufschritt nach Hause. Als ich an unsrer Haustüre klopfte, öffnete eine fremde Frau. Meine Mutter war krank und lag im Krankenhaus. Am nächsten Tag wurde sie entlassen. Von meinem Vater erhielten wir erst im Januar 1946 das erste Lebenszeichen; er war während des Krieges in Norwegen. Er kehrte erst 1948 zurück ..."