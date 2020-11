Von Martina Scheffler

Wie weit geht man für die Wahrheit? Was ist man für sie bereit zu opfern? Ehre, Freiheit, Vaterland? Im 19. Jahrhundert waren das ernsthafte Fragen, und auch Hauptmann Wilhelm von Gryszinski muss sie sich stellen. Den gar nicht so strammen Preußen hat es ins gar nicht so gemütliche München verschlagen, wo er sich mit einem Fall konfrontiert sieht, der alles hat: König-Ludwig-Hommage, Tropen-Verschwörung, ein opernhaft drapiertes Opfer, obskure Verdächtige und sogar das damalige Sehnsuchtsbild der Trophäenjäger: den blauen Diamanten. Das alles verwebt die Berlinerin Uta Seeburg, die es wie den Helden ihres Romans "Der falsche Preuße" nach München verschlagen hat, mit Fantasie, Sinn für Ironie und einer lebendigen Schilderung des Alltags Ende des 19. Jahrhunderts zu ihrem Erstlingswerk.