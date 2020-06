Von Sibylle Peine

Kann man aus einer rassistischen Familie stammen und trotzdem ein guter Mensch sein? Das ist die zentrale Frage in Alexi Zentners Roman "Eine Farbe zwischen Liebe und Hass". Das Thema Rassismus wurde in der Literatur schon vielfach verarbeitet. Doch die Perspektive, die der US-amerikanische Autor ("Die Hummerkönige") hier anbietet, ist ungewöhnlich und spannend. Denn in den Mittelpunkt stellt er einen 17-jährigen Jugendlichen aus der literarisch eher selten gewürdigten weißen Unterschicht. Dieser sympathische junge Mann sieht sich in Familie, Sportverein und Schule widerstreitenden Loyalitäten, Werten und Einflüssen ausgesetzt, an denen er zu zerbrechen droht. Ein persönliches Drama beschleunigt seinen schmerzhaften Selbstfindungsprozess.