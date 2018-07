Von Ingeborg Salomon

Sein Ursprung liegt im Dunkeln, fast möchte man sagen: im Waldesdickicht. Wer wann wo und warum das Volkslied "Ein Jäger aus Kurpfalz" (siehe Text) geschrieben hat, ist völlig unklar, ebenso wenig weiß man, wer die Melodie komponiert hat. Für den heutigen Leser, vor allem für die Leserin, ist allerdings eines völlig offensichtlich: Der Text der Strophen drei und vier ist frauenfeindlich und sexistisch, und in Zeiten von Me Too geht das gar nicht. Warum sich also genauer mit diesem "Jäger" befassen? Weil, und auch das ist unstrittig, es sich hier um eines der bekanntesten und beliebtesten Volkslieder handelt und die Melodie ein Ohrwurm ist. Weil wir in der Kurpfalz leben und so einen starken Regionalbezug haben. Und weil es historisch interessant sein kann, sich auf die Spur dieses "Jägers" zu machen.

Tatsächlich nachweisbar sei das Lied seit 1794, schreibt Tobias Widmaier in seinem Historisch-kritischen Liederlexikon. Aus der Zeit um 1800 gibt es eine Reihe von Flugschriften, die das Lied belegen, und da diese sehr populär waren, hat es sich wohl schnell verbreitet. Der Inhalt dürfte dem damaligen Zeitgeschmack ziemlich vertraut gewesen sein, aus dem prallen Leben gegriffen. Denn da wird ein Kurpfälzer Jäger besungen, der nach eigenem Gutdünken seinem Jagdvergnügen frönt - zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Privileg nur Weniger. Dass der Waidmann von höherem Stand ist, zeigt auch Strophe zwei, als der Jäger sein Personal auffordert, das Pferd zu satteln und seinen Mantelsack (also eine runde, sackartige Tasche mit Kleidung) hinter den Sattel zu schnallen.

Auf der Jagd trifft dieser "Hubertus" auf ein Mädchen von (immerhin) 18 Jahren, mit der er seine sexuelle Lust auslebt (Strophen drei, vier und fünf). Das dauert, "bis der Kuckuck schreit", soll heißen: Er zeugt in einem fremden Nest ein "Kuckuckskind" - der Albtraum junger Frauen von damals.

Dass die Jagd oft auch erotischen Vergnügungen der Fürsten mit Mädchen aus dem Volk dient, ist historisch bekannt. Doch war der anzügliche Text offenbar Grund genug, dass das Lied von der Zensur erfasst und deshalb in die Kursächsische Liedverbotsliste 1802 aufgenommen wurde. Im "Musenalmanach für das Jahr 1808", herausgegeben von Leo von Senckendorff, taucht das Lied ohne die heikle Strophe fünf, aber bereits mit der bekannten Melodie auf. So reitet dieser Jäger bis heute durch unzählige Lieder- und Schulbücher, und weil sich auf die Melodie des eingängigen 4/4-Takts auch prima marschieren lässt, findet sie sich 1956 im "Liederbuch für Soldaten" und in dem des Deutschen Fußballbundes.

Anonymes Volkslied Ein Jäger aus Kurpfalz, Der reitet durch den grünen Wald, Er schießt das Wild daher, Gleich wie es ihm gefällt. Refrain: Juja, Juja, gar lustig ist die Jägerei Allhier auf grüner Heid', Allhier auf grüner Heid', :| Auf! Sattelt mir mein Pferd Und legt darauf den Mantelsack, So reit' ich hin und her Als Jäger aus Kurpfalz. Refrain: Hubertus auf der Jagd, Der schoss ein'n Hirsch und einen Has'. Er traf ein Mägdlein an, Und das war achtzehn Jahr. Refrain: Des Jägers seine Lust Den großen Herren ist bewusst, Jawohl, jawohl bewusst, Wie man das Wildpret schuss. Refrain: Wohl zwischen seine Bein, Da muss der Hirsch geschossen sein, Geschossen muss er sein, Auf eins, zwei, drei. Refrain: Jetzt reit' ich nimmer heim, Bis dass der Kuckuck, kuckuck schreit, Er schreit die ganze Nacht Allhier auf grüner Heid'! Refrain:

Auch Helmut Kohl, ein in Ludwigshafen geborener Kurpfälzer, mochte das Lied: Bei seiner Verabschiedung 1998 spielte eine Militärblaskapelle "Ein Jäger aus Kurpfalz". 17 Jahre später setzten die Mainzer Karnevalisten den ehemaligen Bundeskanzler im Rollstuhl auf einen Motivwagen zum Rosenmontagszug - dargestellt als "Jäger aus Kurpfalz". Der erlegt in Ungnade gefallene Zeitgenossen wie Arbeitsminister Norbert Blüm sowie die Journalisten Tilmann Jens und Heribert Schwan, Autoren der "Kohl-Protokolle".

Als Kurpfalz-Radio als erstes deutsches Regionalradio am 9. Mai 1979 um 6.05 Uhr auf Sendung ging, ertönte "Der Jäger aus Kurpfalz" als Erkennungsmelodie - in einer jazzigen Variante. "Die erste Version war mit 40 Sekunden viel zu lang. Wir haben sie dann verkürzt bei unseren Sendungen gespielt, nur nicht bei den Nachrichten", erinnert sich Gerhard Mandel, Leiter von SWR4-Kurpfalzradio. Bis 2016 begrüßte dieses "akustische Ausrufezeichen" die Hörer. Jetzt setze man auf modernes Sounddesign, so Mandel gegenüber der RNZ.

Über das historische Vorbild des "Jägers" wird in der Literatur heftig gestritten. Favorit ist der pfälzische Kurfürst Karl Theodor. Der liebte Jagdausflüge mit großem Gepränge, war Großmeister des Hubertusordens und hatte außereheliche Kinder. In die jüngere Geschichte eingegangen ist der 2013 verstorbene Mannheimer Entertainer Fred Reibold. Er verkörperte seit der Mannheimer Bundesgartenschau 1975 den "Jäger aus Kurpfalz" und machte ihn zur Symbolfigur nicht nur der Mannheimer Stadtparks, sondern der gesamten Kurpfalz. Sein fröhliches Hornsignal haben viele Kurpfälzer noch im Ohr. "Ein Jäger, der ganz ohne Waffe in die Herzen der Menschen getroffen hat", würdigte ihn nach seinem Tod Gerhard Mandel.

Das Maskottchen der Bundesgartenschau 1975 hat übrigens Loriot entworfen: Er zeichnete den Flintenmann als fröhlich lachendes Männchen mit Knollennase, das keiner Biene etwas zuleide tun kann und allenfalls Blattläuse erlegt. Wie sympathisch!