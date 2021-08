Von Arndt Krödel

Heidelberg. In "Ragamala"-Gemälden erblüht ein einzigartiger Dreiklang von Musik, Dichtung und Malerei. Die für Indien charakteristischen und dort sehr beliebten Miniaturkompositionen, zart und nuancenreich angelegt, sind als bildliche Kommentare zu Melodiefolgen aus der klassischen indischen Musik und den ihnen entsprechenden jahres- und tageszeitlichen Stimmungen zu verstehen: Das in vielfältigen Bedeutungen vorkommende Sanskrit-Wort "raga" bezeichnet hier die jeweilige Stimmung, die auf den Bildbetrachter gewissermaßen abfärbt, und das Wort "mala" meint eine Girlande, also eine Zusammenstellung unterschiedlicher Stimmungen. Unter dem Titel "Ragamala – Musik für die Augen" präsentiert das Völkerkundemuseum der Josefine und Eduard von Portheim-Stiftung in Heidelberg aus seiner eigenen Sammlung exquisite Miniaturmalereien der Ragamala-Serien aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Die thematisch auf drei Räume verteilten Exponate, Gouachen auf Papier, die häufig Gold- und Silberpigmente enthalten, wurden von Meistern vorgezeichnet, deren Schüler die Ausführung übernahmen. So entstanden farbenprächtige Werkstattarbeiten von höchstem Niveau. Ein immer wiederkehrendes Motiv sind sanfte, stille Hügellandschaften mit vereinzelten palastartigen Gebäuden, von Bäumen und Büschen gesäumt, deren Mittelpunkt eine stilvoll gewandete Frau bildet. An ihrer Seite finden sich oft eine besondere Symbolik ausdrückende Tiere, mit denen sie Zwiesprache zu halten scheint: Pfauen und Schlangen, Löwen und Gazellen, Affen und Papageien.

Pfauen zum Beispiel sind in der indischen Malerei ein beliebter Bestandteil, weil sie den lebenswichtigen Regen ankündigen. Ausgehend von der indischen Musiktheorie wird der Raga, eine genau definierte Grundtonfolge mit einer männlichen Zuschreibung, von den Ragini begleitet, die mit ihren größeren Abstufungsmöglichkeiten als weiblich gedeutet werden. So werden, bildlich gesprochen, einem Familienoberhaupt gewissermaßen fünf oder sechs Frauen – je nach Systematisierung – zugeordnet. In Textfeldern über dem Bild angebrachte Meditationsverse begleiten die Miniaturmalereien und geben die optische Übersetzung eines Raga bzw. einer Ragini vor, auch wenn gelegentlich Text und Bild nicht ganz zusammenpassen. Stets spielen die Tages- und Jahreszeit als Stimmungsmerkmale eine große Rolle: früher Morgen vor Sonnenaufgang oder später Nachmittag, Frühling oder Winter oder die Monsunzeit. Es sind auch Seelenlandschaften, in die uns der Schöpfer des Bildes blicken lässt. Da es keine Namen der Maler mit gesicherten Herkunfts- bzw. überlieferten Wirkungsorten gibt, erfolgt die Benennung der von Fürstenhöfen und hochrangigen Würdenträgern in Auftrag gegebenen indischen Miniaturmalereien nach geographischen Malschulen.

Vielfältig sind die Themen: So finden sich neben religiösen Motiven etwa Darstellungen poetischer Symbole und bekannter lokaler Persönlichkeiten sowie von lokaler Flora, Fauna und Landschaft. Vor allem um die Liebe ranken sich eine ganze Reihe der Exponate, um Empfindungen leidenschaftlicher Verliebtheit, um sehnsüchtige Erwartungen, schmerzliche Trennungen und unerfüllte Gefühle. Auch das Thema Krishna, Verkörperung des Ideals romantischer Liebe und der göttlichen Hingabe, ist hier einzuordnen.

Die sehenswerte Ausstellung, die von Robert Bitsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Völkerkundemuseums, kuratiert wurde, greift auf Objekte zurück, die noch von Victor Goldschmidt, dem Mitgründer der von Portheim-Stiftung, selbst erworben wurden. Der optische Genuss der Miniaturen wird ergänzt durch einen akustischen an zwei Hörstationen.

