Von Heide Seele

Manfred Lohmar ist den Heidelberger Kunstfreunden durch mehrere Ausstellungen bekannt. Zum letzten Mal stellte er seine Arbeit vor acht Jahren bei Vincke-Liepmann in der Weststadt aus. Manch einer der damaligen Besucher wird sich daran erinnern, dass der 1954 geborene Schüler von Daniel Spoerri Kultgegenständen einen so großen Respekt zollt und ihnen einen so hohen Stellenwert einräumt, dass er sie nur ungern ihrem kulturellen Umfeld entreißen mag.

Der Betrachter der aktuellen Schau bei Vincke-Liepmann wird für diese Einstellung rasch Verständnis aufbringen, wenn er sich mit den teils rätselhaften Objekten konfrontiert sieht. Wer gerne hinterfragt, findet dafür Beispiele genug, denn Manfred Lohmar, 1954 in Köln geboren, nennt sein Projekt "modell & archetyp" und bietet dem Besucher reichlich Nahrung für assoziative Gedankengänge. Seine Spezialität ist es, vor allem Figürchen mit vorgefundenen Gegenständen (unter anderem aus Marokko oder Indonesien) zu montieren. Mit diesen kleinteiligen Objekten kann man einen ganzen Schrank füllen. Dabei ist kaum zu übersehen, dass er natürliche Materialien bevorzugt, die sich nicht verändern und aus Gebrauchsspuren kein Hehl machen. Im Gegenteil.

Manfred Lohmars Gedanken sind eigenwillig und ebenso originell wie originär. Das belegt beispielsweise die Figur mit einem Knopf als Kopf. Der Künstler gebraucht auch Holzteile, mit denen man Behausungen von Beduinen am Boden befestigte. Idole, Talismane, Fetische und Trophäen unterschiedlicher Art faszinieren ihn ebenso wie Heiligenfiguren. Lohmar belegt in dieser ganz besonderen Werkschau auch innige Vertrautheit mit der eigenen Kulturgeschichte und ihren unterschiedlichen Facetten, so dass sich der Besucher nicht unbedingt dazu aufgefordert sieht, nur über fremde Kulturen nachzusinnen. Anspielungen in dieser Richtung gelten unter anderem merkwürdig erscheinenden Gestalten, denn ihr Schöpfer interessiert sich für Unter- und Hintergründe und holt diese mit mannigfaltigen Methoden, Techniken und Materialien ins Licht. Er setzt auf Übermalungen und mehrfache Überschichtungen und benutzt auch häufig den Spachtel. Ihm gelingen damit ledrige Effekte.

Puppen setzt er ein wie Alltagsgegenstände (etwa als Türgriff), außerdem benutzt er Schwemmholz vom Meer. Er kombiniert Metall mit Holz, gibt sich dabei rätselhaft und animiert den Betrachter zum Entschlüsseln. Einige Objekte weisen eine archaische Anmutung auf, wirkungsvoll treffen "Modell und Archetyp" aufeinander.

Gründliche Gedankenarbeit steckt also hinter diesen Stücken, die den Besucher dazu animieren, die Empfindungen des Künstlers nachzuvollziehen. Manfred Lohmar, der 1980 sein Examen an der Kölner Fachschule für Kunst und Design ablegte, hatte einst mit kleinen Arbeiten angefangen, die er sehr sorgsam gestaltete. Er wählte Puppenmöbel als Modell für seine Malereien. Charakteristisch für seine Arbeiten sind deren Gebrauchsspuren. Doch auch umgekippte Stühle zählen zu seinen originellen Ideen.

Info: Die Ausstellung im Heidelberger Kunstraum Vincke-Liepmann (Häusserstr. 6) läuft bis 21. Oktober. Vernissage an diesem Samstag um 19 Uhr.