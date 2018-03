Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Kaum hat die Show begonnen, ist sie auch schon wieder vorbei. "Recht herzlichen Dank, dass Ihr alle da wart", sagt er - und verzieht die Miene zu einem gequälten Grinsen. Nicht ganz ernst gemeint. Wie so ziemlich alles, was Helge Schneider macht, wenn er eine Bühne betritt. Zum Auftakt seines neuen Programms war der Unterhaltungskünstler und Musiker am Montagabend in Heidelberg zu Gast. Aber warum gerade Heidelberg? Hier könne man tolle Sachen machen, meint Schneider. "Eis essen. Zum Frisör gehen. Und so weiter."

Es ist alles wie immer. Schneider scherzt, Schneider grimassiert, Schneider musiziert. Auch in seinem neuen Programm "Ene Mene Mopel". Unterstützung erhält die "singende Herrentorte" diesmal erneut von alten Weggefährten: Peter Thoms am Schlagzeug - laut Schneider früher fliegender Buscharzt, der viel in der DDR behandelt habe - und Rudi Olbrich am Kontrabass. Letztgenannter, frotzelt sein Chef, sei nach zehn Jahren Arbeit im Heidelberger "Körperwelten"-Museum erstmals wieder mit Haut zu sehen. Und Schneider selbst? Der trägt sein Haar auch mit 62 Jahren noch immer offen, dafür grauen Sechstagebart und Gleitsichtbrille. Altersmüdigkeit? Kein bisschen.

Helge Schneider in Heidelberg - Die Fotogalerie



































"Klaklaklaklaklaklakla, Klapperstrauß, Klapperstrauß", singt der Ruhrpott-Künstler, kneift die Augen zusammen und irrt aufgekratzt über die Bühne, als wäre er selbst ein wild gewordener Klapperstrauß. Doch Schneider wäre nun mal nicht Schneider, könnte er nicht auch anders. Im Nebel, am Klavier sitzend, trauert der Entertainer recht melodramatisch seiner Verflossenen hinterher. Nur, um kurze Zeit später auf amerikanischen Blues umzusteigen und im Takt mit der Zunge zu schnalzen. Die Westerngitarre wird erst mal gestimmt, die Mähne in den Nacken geworfen. Dann setzt Schneider zu George Gershwins Klassiker "Summertime" an. Er röhrt wie ein Elch, kichert, verliert sich in wirren Tonfolgen - und landet plötzlich bei "Mah Nà Mah Nà" und der Sesamstraße. "Ja, so isset, nä?"

Es folgt der klassische Teil. Beethoven. Der berühmte Komponist, von dem laut Schneider ja der Satz stammen solle: "Guten Tach, ich hätt’ gern ein halbes Hähnchen mit Pommes und Mayo." Von Beethoven zu Boogie-Woogie. Von Boogie-Woogie zu Maraca-Gerassel: "No, nononono, no, no, no, no, no, yes!"

Schneiders Kunst folgt keinen Gesetzen, hat nicht den Anspruch, irgendeinen Sinn zu erfüllen. Im Gegenteil: Oft erweckt der Entertainer den Eindruck, als wisse er selbst nicht, was er da eigentlich gerade anstellt. Doch gerade das ist es, wofür ihn seine Fans feiern. Auch die mehr als 1300, die an diesem Abend in die Stadthalle gekommen sind. Diejenige Halle, zu der Schneider ohnehin ein ganz besonderes Verhältnis pflegt: "Sie ist untrennbarer Teil meiner Karriere. Wie andere Hallen in anderen Städten auch."

Es ist wie eine Art Best-of seiner langen Karriere, was Schneider da präsentiert - von der "Wurstfachverkäuferin" ("An der andren Theke, das ist doch Käse, an der Wursttheke da ist Polonese!") bis zum "Katzeklo, Katzeklo" ("Ja das macht die Katze froh"), von persönlichen Anekdoten ("Ich bin im Töpferkurs rausgeworfen worden. Sie meinten, ich hätte mich im Ton vergriffen") bis zu tiefschürfenden Lebensweisheiten ("Wenn wir mal nicht mehr sind, dann sind wir nicht mehr"). Er dreht Pirouetten, während er das Xylophon bearbeitet, spielt absurde Flamenco-Tonfolgen auf der Gitarre und vertont einen Zeichentrick-Porno mit Affenhandpuppe an der Trompete.

Große Kunst? Nonsens? Zumindest anders als bei Helene Fischer, meint Schneider selbst: "Ganz andere Themen. Nicht so viel Spagat. Und ohne von der Decke runterkommen."