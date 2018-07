Von Klaus Welzel

Was für ein Energiebündel. Mit "Get Your Way" heizt der 38-jährige Brite Jamie Cullum den gut 7000 Besuchern am Donnerstagabend auf dem ausverkauften Stuttgarter Schlossplatz bei den Jazz Open ein. Los gehts. Dynamische Tanzschritte, die irgendwie aus der Jugendkultur HipHop entführt wurden. Bläser (Saxofon, Trompete), Schlagzeug (zwei Percussionisten), eine hammerharte Gitarre, Bass (mal akustisch, mal elektrisch) - daraus lässt sich ein prima Rhythmus basteln, der dann zwei Stunden lang in sehr schnellem Tempo durchgehalten wird.

Cullum, der mit der Enkelin des Schauerkrimiautors Roald Dahl, Sophie, verheiratet ist, verfügt dabei über Entertainerqualitäten wie kaum ein Zweiter. Das merkt man besonders, wenn er noch einmal Joss Stone, ebenfalls Britin, in der Mitte seines Auftritts auf die Bühne holt. Beide interpretieren den Beatles-Klassiker "Come Together". Der eine grandios, mit Rauch in der Stimme, federnden Bluestönen. Die andere? Naja, so, wie sie zuvor ihren Auftritt - man muss schon sagen: bewältigte.

Joss Stone überzeugte nicht

Die 31-Jährige, die mit 16 weltberühmt wurde, bemüht sich, die alte Jugendlichkeit, das sinnfreie Lachen in die Erwachsenenwelt hinüberzuholen. Doch das klappt nicht richtig. Die stets barfüßig auftretende Stone präsentiert sich in ihrem violettgemusterten Sommerkleid eher wie ein Model (was sie ja auch einmal war) oder eine Elfe denn eine starke Jazz-Sängerin. Und darum geht es ja bei diesem wunderbaren Festival, das in diesen Tagen die Stuttgarter Innenstadt zur schönsten Konzertbühne des Südwestens macht. Alles prima von den hübschen Cateringzelten bis zum sehr abwechslungsreichen Programm. Aber Stone bleibt nicht nur stimmlich zu flach, auch die Art dieses Tänzelauftritts gereicht jeder Charity-Gala zur Ehre, aber keinem Live-Konzert.

Umso befreiender der Restabend mit dem nur 164 Zentimeter großen Cullum, der über seine Größe auch ein Lied zum Besten gibt: "Taller". Darin singt er darüber, dass er nun einmal gerne größer wäre. Es erscheint gemeinsam mit dem nächsten Album. Wann? Der zweifache Familienvater weiß es noch nicht - die beiden Töchterlein halten ihn nämlich vom Fertigstellen des Werks ab.

Cullum und Stuttgart - das ist übrigens eine Erfolgsgeschichte mit Tradition. Schon zum fünften Mal trat der kreative Sänger und Pianist bei den Jazz-Open auf. Und er versichert dem "exzellenten" Publikum, das "alles richtig macht" und ihn bereits vor Konzertbeginn mit dem Refrain des Zugabensongs begrüßte (!): "Ich komme wieder."

Dann gibt es Selfies mit Publikum bei dem sehr dynamischen "When I Get Famous" und großes Bühnenpathos, als der Cullum-Klassiker "Work Of Arts" erklingt - die Fans sind entrückt. Cullums Musiker erhalten Raum für ihre Soli - und wenn der Saxofonist am Bühnenrand steht, dann greift Wirbelwind Cullum zu ein paar Schlagstöcken und traktiert irgendeine Trommel. Als Zugabe erklingt "What A Difference A Day Makes" - der Künstler kann auch zahm. Hoch oben über dem Schloss weht die Baden-Württemberg-Fahne. Das heißt: Jetzt hängt sie eher. Eine schwüle Sommernacht. Sie endet mit einem Auftritt, der in der Mitte des Festivals einen Glanzpunkt setzt.