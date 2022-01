Von Heribert Vogt

Speyer. Er ist unbestritten ein kultureller Leuchtturm mit magischer Strahlkraft, der Speyerer Dom. Nun hat der Theologe Karl-Markus Ritter eine so informative wie übersichtlich gestaltete neue Darstellung der bedeutenden Kathedrale vorgelegt. Die Neuerscheinung "Der Dom zu Speyer. Weltliche Macht und christlicher Glaube" würdigt die größte erhaltene romanische Kirche Europas. Nach dem Aachener Münster wurde sie am 30. Oktober 1981 als zweites Bauwerk auf der deutschen Liste in das Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen.

Ritter, lange Zeit Vorstandsmitglied der "Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer", präsentiert die facettenreichen Aspekte des im Jahr 1061 geweihten Doms, an dem alle salischen Kaiser bauten. Ein Alleinstellungsmerkmal des Monuments besteht in der dynastischen Grablege der Salier. Weitere Schwerpunkte des Buches sind die Baugeschichte, die Bestandteile, die Ausstattung oder auch das heute lebendige Gotteshaus, das in seiner nahezu tausendjährigen Geschichte viele Krisen überstehen musste.

Im Abschnitt "Forschung und Sanierung" schildert der Autor die Denkmalpflege als permanente Aufgabe: "Natürliche Alterung und Umwelteinflüsse, aber auch unsachgemäße Sanierung während der vorausgegangenen Kampagne waren Anlass für die vierte große Domrestaurierung innerhalb eines Jahrhunderts. Sie begann im Jahr 1996 mit der spektakulären Notsicherung des stark geschädigten westlichen Glockenturms."

Für den Dombesucher hält der Band viel Anschauungsmaterial bereit. Hochwertige Aufnahmen, Grafiken und Schaubilder ergänzen den Text. Der umfangreiche Anhang enthält zahlreiche Hinweise, beispielsweise zu den Bronzeportalen, Orgeln sowie Glocken. Zudem findet man die aktuellen Grundriss- und Ansichtspläne sowie eine Chronik. Ein Rundgang führt die Kunstwerke und weitere Besonderheiten vor Augen.

Im vergangenen Jahr wurde das 40-Jahr-Jubiläum des Welterbestatus in Speyer ausgiebig gefeiert. In diesem Rahmen hielt kürzlich der Historiker Bernd Schneidmüller, Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, in der Kirche den Vortrag "Der Dom zu Speyer und seine tausend Jahre. Vom Nutzen einer Kathedrale für die Sehnsüchte der Menschen". Demnach ist der Dom heute ein Symbol für die europäische Verbundenheit. Doch vor hundert Jahren feierte man die Kirche als Monument deutscher Größe sowie als nationales Bollwerk gegen Frankreich. Und im Mittelalter holten sich die Erbauer das Neue Testament in die Kathedrale, um den Schutz der Muttergottes als Königin aller Heiligen zu erlangen. So wandelte sich die Bedeutung des Doms mit den Sehnsüchten der Menschen. Schneidmüller nahm dies zum Anlass, um über die produktive oder zerstörerische Wirkung von Nation oder Nationalismus und über die Wirkung des europäischen Miteinanders für den Frieden nachzudenken. Die Geschichte des Doms wird so zum Denkanstoß für Gegenwart und Zukunft.

Und Speyer hat noch einen Grund zur Freude, wie Ritter schreibt: "Seit 27. Juli 2021 steht auch der Judenhof in Speyer auf der Liste der Welterbestätten. Gemeinsam mit Mainz und Worms bildeten die jüdischen Gemeinden im Mittelalter den Verbund der ‚SchUM‘, der heiligen Gemeinden."

Info: Karl-Markus Ritter: "Der Dom zu Speyer. Weltliche Macht und christlicher Glaube". wbg Theiss, Darmstadt 2021. 224 S., 160 Abb.; 25 Euro.