Von Simon Scherer

Heidelberg. Mit der h-Moll-Messe widmete sich der Heidelberger Bachchor dem wohl populärsten Werk seines Namensgebers. Dirigent Christian Kabitz machte aus dem Werk jedoch keine pathetische Fortissimo-Nummer, sondern setzte auf Ernsthaftigkeit und Besinnliches.

Die ergreifendsten Momente besaß diese Aufführung nämlich in den kleinen Details einer stark inhaltsbezogenen Stimmenarbeit. Hoch war außerdem der Leidensfaktor, der in den Gesangsstil großzügig eingebaut war. Bereits das eröffnende Kyrie erregte in einer vollen Peterskirche nicht wenig Mitleid, dem die Heidelberger Philharmoniker mehr Gefasstheit gegenübersetzten.

Ein transparenter Chorklang bewegte sich hier stets auf selber Ebene wie die Streicher, sodass beim Mezzoforte genügend Spielraum nach oben und unten blieb.

Durch den Verzicht auf Theatralik und betonte Schlichtheit strahlte der Deklamationsstil große Natürlichkeit und Selbstlosigkeit aus. Gesellten sich Trompeten hinzu, musste Kabitz jedoch deutlichere Impulse für mehr Durchsetzungskraft aufwenden, da der Bachchor nicht ganz so stimmstark wie sonst besetzt war.

Diese Messe lebte eben von leisen Tönen, die in adäquater Balance die würdevolle Aura einer Andacht schufen. Wurde im "Gratias agimus tibi" plötzlich Dringlichkeit forciert, unterstrich dies die enorme Bedeutung dieser Geste.

In Eintracht mit wunderbar ebenmäßigen Flöten berührte im "Qui tollis" eine tief beruhigende Aura, wo im Imperativ zugleich ein unerschütterliches Vertrauen mitschwang. Ein befeuerndes Aufkochen der Stimmung erfasste die Sänger mit dem "heiligen Geist" im Sanctus, wo schlagartig ein Rekordtempo erprobt wurde. "Et incarnatus est" hallte äußerst spirituell aus der Ferne herüber, während das "Crucifixus" in starr senkrecht ausgerichteter Diktion kontrastierte.

Im "Sepultus est" wurde tatsächlich zu Grabe getragen, bevor das "Resurrexit" voller Lebensdrang wieder aufhalf. Das waren gesanglich ungemein kunstvoll gestaltete Augenblicke, wie sie im "Agnus Dei" auch Altus Jonathan Mayenschein gestaltete, der es im Duo mit dem klangschönen Sopran von Silke Evers etwas schwer hatte. Tenor Namwon Huh war gesundheitlich leider angeschlagen, und Bass Thomas Trolldenier besaß vor allem kammermusikalische Qualitäten.