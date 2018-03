Von Matthias Roth

Mannheim. Männerschwüre sind außer Mode gekommen. Zum Glück. Einige Verdi-Opern zeigen, warum das gut ist, auch "Ernani": Das frühe Werk des Italieners entstand kurz nach den Erfolgen von "Nabucco" und "I Lombardi". Es ist heute nicht oft zu hören: Nun kam es am Mannheimer Nationaltheater neu heraus, und das Publikum war recht angetan vom Stück und seiner Bühnenrealisation.

Die Schauspielvorlage von Victor Hugo war noch Anlass für handgreifliche Auseinandersetzungen im Theater gewesen: Eine Revolte gegen den König unter Beteiligung adliger Fürsten auf der einen Seite (Verdi fürchtete bei solchem Stoff das Einschreiten der staatlichen Zensur) und das Gefühlsdrama einer Frau, die von drei Männern höchst unterschiedlichen Alters begehrt wird auf der anderen - das war den Zeitgenossen doch zu viel der geschmacklosen Grenzüberschreitung. Für die Musik sind solche Konstellationen freilich starke Triebfedern: so auch hier.

Es ist nicht erstaunlich, dass die Musik sehr gefangen nimmt, und Regisseurin Yona Kim tat gut daran, szenischen Pomp, der sie überdeckt, zu vermeiden. Im schlichten, schwarzen Bühnenbild von Heike Scheele schält sie die Gefühle der Protagonisten heraus und konzentriert sich ganz auf das Innenleben der vier Hauptfiguren. Kim zeichnet die Rebellen eher zivilisiert, in statischen Formationen und mit rot-schwarzer Kleidung (Kostüme: Falk Bauer) auftretend, doch später sind auch die Truppen des zum Kaiser Karl V. gewählten Königs auch so gekleidet, was ein verwirrend ist, weil sich alle irgendwie ähnlich scheinen: Politische Realität sieht anders aus, wie man auch heute sehen kann - und das war zu Hugos und Verdis Zeit nicht anders.

Kims Inszenierung fokussiert sich auf die Liebeshändel, bleibt dafür aber in der politischen Dimension des Stücks eindimensional. Die graue Schar der Adligen (Choreinstudierung: Dani Juris) zeigt dem jungen Herrscher schon in der kurzen Ouvertüre, wie er die Schritte in die Zukunft gehen muss, aber sonst spielt die Machtpolitik des späteren Kaisers keine große Rolle, im Gegenteil: Er schläft im 4. Akt auf seinem Thron, kaltgestellt zumindest im Kampf um die Schöne. Als der neugewählte Kaiser vor dem Sarg Karls des Großen auf die drei erlösenden Kanonenschüsse wartet und der Ermordung durch Ernani nur knapp entgeht, haben die toten Kaiser und Könige, die weiß gewandet aus der Gruft steigen, denn auch nur dekorativen Charakter.

Der fatale Schwur, der eine teuflische Note ins Ränkespiel der balzenden Herren bringt und mit dem der edle Revolutionär Ernani Zeit gewinnt, um seine Familienrache an König Carlo zu vollstrecken, bleibt so das einzige dramatische Element im zweiten Teil der Oper: Auf dem Sarg des Großen Karl feiern Ernani und seine geliebte Elvira ihr Glück, das jäh zerrissen wird durch de Silvas Forderung, dem geleisteten Schwur Folge zu leisten und sich selbst zu töten. Dabei tritt Elviras Onkel und ehemalige Verlobter auf wie einst Mozarts Komtur, und Verdi zeigt sich als Meister emotional explodierender Schlussszenen.

Das Opernglück könnte also perfekt sein, doch die vier Mannheimer Protagonisten überzeugten sängerisch nicht alle: Miriam Clark sang eine fein konturierte, höhen- und koloraturensichere Elvira, die es mit leichtem Sopran schaffte, auch im Tutti deutlich vernehmbar zu sein. Sie artikulierte differenziert und verließ sich im Ausdruck nicht allein auf ihr schönes Legato. Anders Evez Abdulla als Don Carlo, der mit seinem Bariton in der Masse oft verschwand. Wie sein Tenor-Kollege Irakli Kakhidze, der die Titelrolle schon in der Auftrittsarie ins sentimentale Schluchzen kippen ließ, neigte er auch zum starken Vibrato und haderte nicht selten mit der Intonation. Der schwarze Bass von Sung Ha gab dem alten Don Ruy Gomez de Silva ein starkes Profil. Kleinere Rollen waren mit Claudia Kienzler (Giovanna), Raphael Wittmer (Riccardo) und Philipp Alexander Mehr (Jago) gut besetzt.

Musikalisch bemerkenswert war die Einstudierung und Leitung von Benjamin Reiners. Das Nationaltheater-Orchester saß auf der Stuhlkante, das hörte man gleich zu Beginn in der rhythmischen Schärfe der Bläser. Tatsächlich blieb der Klang im ganzen Werk bläserbetont, und eine gewisse stilistische Trockenheit verhinderte im Graben allzu gefühlvolles Schwelgen, das den Stimmen auf der Bühne vorbehalten war. Dabei war das Zusammenspiel von Bühne und Orchester sauber, und bewusste Rubati wurden perfekt gesetzt. Reiners schlanker Verdi-Sound und Miriam Clarks Elvira werden auf der musikalischen Seite gut in Erinnerung bleiben.

Info: Weitere Aufführungen am 4., 9. und 29. März. Kartentelefon 0621-1680-150.