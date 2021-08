Vajèn van den Bosch will als „Elphaba“ in „Wicked“ das Böse vertreiben. Foto: Stage

Von Benjamin Auber

Hamburg. Das Licht ging plötzlich aus, die Musik verstummte, die Theater von Stage Entertainment waren ein auf den anderen Tag verwaist – das war im März 2020. Erst 18 Monate später, ab 7. September, werden sich in "Wicked" die Hexen von Oz in der Neuen Fora in Hamburg auf die Besen schwingen. "Das ist unglaublich wichtig für uns und die Kultur-Szene, dass größere Theater wieder bespielt werden können", sagt Pressesprecher Stephan Jaekel über die "geliftete" Neuaufnahme des Musicals, das in Stuttgart bestens bekannt ist. Es soll als Testballon für weitere Premieren dienen.

Aber wie ist das in der pandemischen Lage überhaupt möglich? Mit einem strengen Sicherheitskonzept, das kurzfristig angepasst werden kann. Das Stichwort ist das Schachbrett. Nein, mit dem Musical "Chess" hat das nichts zu tun. Es geht vielmehr um die Sitzreihenfolge in den Theatern. Zwei Personen dürfen zusammensitzen, zwei Plätze bleiben frei, in der vorderen und hinteren Reihe nehmen die Besucher jeweils versetzt Platz. Gepaart mit Einlasskontrollen nach der "3G-Regel", Maskenpflicht und Belüftungssysteme, die nach Aussage von Jaekel die "besten der Welt" sind, ist der größte private Musicalanbieter mit insgesamt acht Produktionen überzeugt, dass die Wahrscheinlichkeit sich mit Covid-19 anzustecken äußerst gering ist.

Heißt im Klartext, dass die Theater mit 50 Prozent Auslastung bespielt werden können. Das sei zwar nicht annähernd kostendeckend, aber mit Wirtschaftlichkeitshilfen in den verschiedenen Bundesländern werden die zusätzlichen Kosten vom Staat aufgestockt, wenn es nicht reicht. "Das ist ein erster Schritt, den wir sehr begrüßen. Damit können wir immerhin den Gästen wieder ein Erlebnis bieten und dazu beitragen, dass wir uns alle in einer neuen Normalität zurechtfinden", sagt Jaekel.

Auch für Darsteller, Musiker, Crew und Theatermitarbeiter sind Testkonzepte obligatorisch und eigene "Blasen" vorgesehen, um großflächige Ansteckungen zu vermeiden. Direkt auf der Bühne fallen die Masken, Abstände müssen nicht eingehalten werden. Bedeutet, und das war im letzten Jahr noch unmöglich, dass sämtliche Stücke ohne Einschränkungen aufgeführt werden können. Kussszenen, enge Tanzchoreografien oder Singen aus vollem Halse – erlaubt und erwünscht.

In loser Folge soll es an allen Standorten bald losgehen. Auf "Wicked", dort verkörpert Vajèn van den Bosch die "Elphaba" und Jeannine Michèle Wacker übernimmt die Rolle der "Glinda", folgen "Der König der Löwen" (2. Oktober) und "Tina" (8. Oktober) jeweils in Hamburg. Für die Stuttgarter Musical-Fans steht "Tanz der Vampire" (6. Oktober) bereit, das schon in die vierte Spielzeit in der Schwaben-Metropole geht. Aladdin startet ab 2. November ebenfalls in Stuttgart.

Neben der "Blue Man Group" in Berlin (26. September) plant Stage außerdem mit zwei weitere Premieren von neuen Stücken. Ebenfalls in Berlin läuft "Ku’Damm 56" an, das aus der Feder von Annette Hess und Peter Plate stammt sowie "Die Eiskönigin" (ab 10. November) in Hamburg mit Sabrina Weckerlin als "Elsa", die Kinderherzen höher schlagen lässt, aber auch Erwachsene in den Bann zieht.

