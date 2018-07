Von Heide Seele

Heidelberg. Diese Ausstellung blättert ein Stück Heidelberger Literaturgeschichte auf, und dies auf unspektakulär-informative Weise. Auch wer nicht unbedingt zu den Anhängern dieses Dichters zählt, wird die Ehrung, die ihm gegenwärtig widerfährt, gerne begrüßen, denn die Präsentation beschäftigt sich nicht allein mit der elitären Person und deren geistigem Wirken, sondern sie bezieht auch das Umfeld mit ein und gewährt damit Einblicke in ein nicht unwesentliches Kapitel deutscher Literatur- und Geistesgeschichte.

Heidelberg bildet dabei den Fokus: Stefan George, am 12. Juli 1868 in Büdesheim bei Bingen am Rhein geboren und am 4. Dezember 1933 in Minusio oberhalb von Locarno gestorben, hat einen wichtigen Teil seines Lebens in der Neckarstadt verbracht. Sie übte aufgrund ihrer romantischen Aura und ihrer akademischen Prägung auf jeden sensibel-künstlerisch veranlagten Menschen einen starken Reiz aus.

Georges bevorstehender 150. Geburtstag ist der Anlass für die Schau mit dem Titel "Wer die Flamme umschritt...". Sie dokumentiert anhand ausgewählter Objekte und Erstausgaben das Wirken des Dichters, der von seinen Jüngern als "Meister" angehimmelt wurde.

Im Haus Cajeth in Heidelbergs Altstadt sind in 22 Vitrinen die Bücher, Briefe, Manuskripte, Kalligraphien, Illustrationen und Fotos ausgebreitet. Sie laden nicht nur zum Besichtigen ein, sondern vor allem auch zum Lesen. Dabei lässt sich - wenn auch nur ansatzweise - überprüfen, ob Stefan Georges preziösen Poeme ihre Wirksamkeit behalten haben, zumal der Dichter fast ausschließlich für einen elitären Zirkel schrieb.

Dass jetzt aus Anlass des Geburtstages nachdrücklich an ihn erinnert wird, ist dem Geschichtsverein in Heidelberg mit Hans-Martin Mumm an der Spitze und dem Antiquar Thomas Hatry zu verdanken. Beide haben die Ausstellung konzipiert, wobei die Idee, 2018 als George-Jahr zu feiern von Roland Reus vom Germanistischen Seminar der Ruperto Carola und von dem Literaturwissenschaftler Peter Staengle stammt. Hatry hatte zuvor auch über die RNZ George-Devotionalien in Heidelberger Haushalten gesucht, weiter Schätze steuerte er aus seinem antiquarischen Fundus bei.

In der Ausstellung werden seine Vita wie sein Werk nachgezeichnet, und dies auf kenntnisreiche wie zugleich sorgsame und fast liebevolle Weise. Natürlich muss sich der Besucher auf den intellektuellen Autor und seine besonderen Vorlieben einlassen, denn die Exponate in den Vitrinen bestehen überwiegend aus Dokumenten, aber auch aus einigen Objekten.

Bei der Vernissage erwies sich Hatry als kundiger Moderator, der viel Wissenswertes zu erzählen wusste, vor allem über die Künstlergemeinschaft, die George zu seinen in Heidelberg lebenden Zeitgenossen unterhielt wie zum Beispiel zu Ernst Jünger, Percy Gothein oder Karl Wolfskehl.

Die Einführungsansprache hielt (nach dem Grußwort der Kulturamtsleiterin Andrea Edel) Wulf D. von Lucius zum Thema "Stefan George und seine Bücher", wobei sich schon allein die Zitate als aussagekräftig genug erwiesen, um das Charisma des Dichters zu vermitteln. Lucius erwähnte George-Werke wie "Die Hymnen", "Pilgerfahrt" und "Algavat" und nannte neben den Druckorten auch Persönlichkeiten wie den mit George befreundeten Buchgestalter Melchior Lechter. Beim "Jahr der Seele" hatten Lechter und George zum ersten Mal zusammen gearbeitet.

Ferner wurden Georges Trilogiebände zur deutschen Dichtung gewürdigt, aber auch die prächtige Edition von Mallarmé. Lucius rühmte außerdem die große geistige Spannweite, die Melchior Lechter bei seiner Gestaltung von Stefan Georges Büchern bewiesen hatte.

Gleichwohl kochte in jüngster Zeit auch wieder eine Missbrauchsdebatte über den homoerotisch geprägten Georgekreis hoch. Deswegen hatte unlängst Christophe Fricker ein von ihm geplantes dreitägiges George-Symposium am Schloss-Wolfsbrunnenweg abgesagt.

Info: Die Ausstellung wird durch einige Vorträge ergänzt, sie läuft bis zum 26. September.