Von Volker Oesterreich

Hier kann die Kunst atmen. Alles wirkt luftig, hell, einladend und großzügig. Fast 70 Millionen Euro wurden in den Erweiterungsbau der Mannheimer Kunsthalle investiert. 50 Millionen davon kamen von der Hector-Stiftung. Aber noch weitere Sponsoren holten die Spendierhosen aus der Garderobe, darunter auch Manfred Fuchs, Seniorchef von Fuchs Petrolub. Zehn Millionen zahlte die Stadt Mannheim, 4,5 Millionen das Land Baden-Württemberg.

Schon seit einigen Wochen ist die von einem Metallgitter-Netz umgebene Gebäudehülle aus mehreren Ausstellungskuben vollendet. Jetzt werden die ersten Werke an Ort und Stelle gerückt, und die RNZ hatte gestern die Gelegenheit, einen Blick in den Erweiterungsbau der 1907 errichteten Jugendstil-Kunsthalle zu werfen. Am 15. Dezember soll der Neubau der Hamburger Architektensozietät Gerkan, Marg und Partner eröffnet werden. Ein Highlight im Kulturkalender, das sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Terminplaner angekreuzt hat. Das Staatsoberhaupt will zur Eröffnung nach Mannheim kommen.

Als die Pläne erstmals vorgestellt wurden, murrten jedoch einige. Zu verschachtelt wirke das Ensemble von Ausstellungskuben, das sich laut Architektenbüro auf die Quadrate-Struktur der Innenstadt beziehen solle. Außerdem würden durch den Neubau der Jugendstil-Altbau Hermann Billings verdeckt und das gesamte Gebäudeensemble am Friedrichsplatz mit Wasserturm und Rosengarten gestört, meinten die Kritiker. Dass der vorherige Mitzlaff-Bau der Kunsthalle alles andere als eine Augenweide war, verschwiegen sie gerne. Er entsprach längst nicht mehr den Anforderungen eines zeitgemäßen Ausstellungsbetriebs. Gut, dass er durch den nun realisierten kühnen Entwurf ersetzt wurde.

Der Neubau lädt mit seiner offenen Architektur zu einem völlig neuen Museumserlebnis ein. Der Eingangsbereich kann auch von Flaneuren betreten werden, die nur mal kurz vorbeischnuppern wollen, um ein paar exemplarische Kunstwerke zu genießen, ohne dafür einen Obolus entrichten zu müssen. Erster Blickfang wird Anselm Kiefers Bleirelief "Sefiroth" aus dem Jahr 2000 sein. Das 2750 Kilo schwere Objekt gehört zu den 38 Arbeiten Kiefers, die der Duisburger Unternehmer Hans Grothe der Kunsthalle als Dauerleihgabe zur Verfügung stellt. Zunächst für zehn Jahre.

Per Kran wird das bleierne Gebilde an eine Wand des rund 21 Meter hohen, lichtdurchfluteten Atrium gehängt. Dort wird es mit Alicja Kwades kinetischer Installation "Die bewegte Leere des Moments" (2015/2017) in einen Dialog treten. Die Hector-Preisträgerin versetzt dabei eine chromblitzende Bahnhofsuhr mit einem Felsbrocken in Schwingungen. Dadurch entstehen Zeitzeichen der besonderen Art.

Schon von außen zu sehen sein soll Martin Honets drei Kubikmeter großer Glaskasten "Laterne". Mittels vier großer Farbdias stellt er einen Innenraum dar, in dem der Künstler selbst von seinem Bett aus auf einen TV-Bildschirm starrt. Über ihm ein Sternenhimmel, der wie ein Gruß an den klassizistischen Kollegen Friedrich Schinkel wirkt. Die Arbeit, die Honet ursprünglich für die Hannoveraner Expo geschaffen hat, wirkt trotz des fotorealistischen Zugriffs auch etwas unwirklich, fast sogar surrealistisch. Rebecca Horn wiederum - sie stammt wie Kiefer aus dem Odenwald - überrascht mit ihrer 1993 entstandenen Installation aus Bettgestellen mit vier klagenden Violinen, die von kleinen Motoren zum Klingen gebracht werden.

Das Prunkstück der Kunsthallen-Sammlung, Edouard Manets Monumentalgemälde "Die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko" (1868/69), hängt zwar noch nicht an seinem neuen Platz, aber schon jetzt steht fest, dass es sich den Raum mit Rita McBrides "Arena" (1997) wird teilen müssen. Ihre hölzerne Tribüne ist kein museales "Rühr-mich-nicht-an", sondern darf im wahrsten Sinne des Wortes besetzt werden. So platziert, lassen sich die politischen Botschaften des Manet-Gemäldes vermutlich noch besser studieren.

Besonders sensibel ist die Brückenpassage zwischen dem Jugendstil-Altbau und dem Neubau. Diesen Bereich will der Amerikaner James Turrell in eine Lichtsphäre aus pulsierenden Farbspektren verwandeln: blau, rot und orange. Warten wir’s ab, ob es ein buntes Wunder der Erleuchtung wird.