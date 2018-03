Von Stefan Otto

Mannheim. "Wie oft habe ich in dieser Halle schon gesungen?", fragt Howard Carpendale. "Ich glaube, ich habe hier schon gesungen, bevor es diese Halle überhaupt gab", erklärt der Schlagerstar im 1903 errichteten, komplett ausverkauften Mannheimer Rosengarten. Er kokettiert mit seinem Alter, seinem 72. Geburtstag im vorvergangenen Monat, und weiß doch, mit einem Albumtitel aus jüngeren Jahren: "Das ist unsere Zeit".

"Irgendwann ist jetzt, irgendwo ist hier", singt er und empfiehlt, sich ganz auf den gegenwärtigen Moment einzulassen. Dabei schaut gerade er immer wieder zurück und intoniert mit dem Dutzend versierter Musiker, die mit ihm auf der Bühne stehen, Songs mit deutlich autobiografischem Hintergrund: "Von Durban nach Deutschland / Von Elvis zu mir / Ein Anruf ’67 / Seitdem bin ich hier", singt der gebürtige Südafrikaner, der als Beat-Musiker und Elvis-Imitator anfing, bevor er 1966 zuerst nach England ging und im Jahr darauf nach Deutschland kam. "Ich wollt’ nie mehr auf Tournee gehen, doch das konnte ich nicht durchstehen", heißt es im Schunkellied "Na und", das er im Rosengarten gleich an zweiter Stelle anstimmt.

Carpendale erinnert an eine persönliche Begegnung mit zumindest drei von vier Beatles, covert ihren 1964er Song "I should have known better" und bläst selbst Johns Mundharmonika dazu. Tina Turner, berichtet er, habe er ein paar Jahre später kennengelernt und träume noch immer davon, einmal ein Duett mit ihr aufnehmen zu können. Er singt ihr "The Best". Sein Konzert feiert die alten Zeiten, auch wenn mehrere Titel seiner jüngsten CD "Wenn nicht wir" zu hören sind. Die Songs darauf unterscheiden sich nicht wesentlich von seinen älteren. Sie gefallen den Fans, die jedoch in ungleich größeren Jubel verfallen, sobald "Howie", wie sie ihn rufen, einen seiner Hits präsentiert. "Samstag Nacht" heißt der erste, mehr als drei Jahrzehnte alt. Es folgen "Nachts, wenn alles schläft", "Hello again" oder "Ti amo", neu arrangiert und etwas bluesiger als das Original aus den Siebzigern. Bei seinen allergrößten Erfolgen kann Carpendale auf die Textsicherheit seiner Fans setzen.

Bei seinem stimmungsvollen Klassiker "Wem (erzählst du nach mir deine Träume?)" fluten die Fans, ganz überwiegend Frauen, den Bühnenrand. Er nimmt ein Bad in der Menge und erzählt auch von Liebesbriefen, die ihn erreichen. Auch aus dem Seniorenheim, wohin er bald ziehen solle, schrieb eine Silberhaar-Lady: "Würden wir Tür an Tür wohnen, wäre ich deine Alice." Die Pointe bildet ihre Aufforderung: "Entscheide dich bitte schnell! Morgen bin ich beim Konzert von Roland Kaiser."