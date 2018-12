Ludwigshafen. (MR) Michael Francis wird ab September 2019 neuer Chefdirigent der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen, rechtzeitig zum 100-jährigen Bestehen des Orchesters. Intendant Beat Fehlmann: "Mit Michael Francis ist es uns gelungen, einen herausragenden und weltweit sehr gefragten Dirigenten zu gewinnen."

Der Brite Michael Francis, geboren 1976, ist derzeit Spielzeit Music Director des Florida Orchestra und verantwortet seit Sommer 2015 als musikalischer und künstlerischer Leiter das Mainly Mozart Festival in San Diego. Bei der Staatsphilharmonie hat er darüber hinaus einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

Engagements führten Francis in Europa zu zahlreichen Orchestern, unter anderem zum London Symphony Orchestra, wo er noch als Kontrabassist des Orchesters sein Talent auch für das Dirigieren unter Beweis stellte. Gefördert hat ihn neben Valery Gergiev vor allem Sir Colin Davis. Schon in der aktuellen Saison ist Michael Francis im Rahmen eines Künstlerporträts mit insgesamt 15 Terminen in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar zu erleben und bereits zu erleben gewesen, etwa in Heidelberg mit Holsts "Planeten"-Suite.

Kulturminister Konrad Wolf, der Michael Francis im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit präsentierte, freut sich über die Entscheidung: "Es ist ein Glücksfall, mit Michael Francis einen so kompetenten und international erfahrenen Dirigenten verpflichten zu können." Francis selbst entgegnete: "Ich freue mich sehr darüber, künftig die Stelle des Chefdirigenten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zu bekleiden: Die starke Verbindung mit den Musikern ist etwas Außergewöhnliches - ich habe das Gefühl, sie verstehen ganz intuitiv, was ich mit ihnen zusammen erreichen möchte", so der designierte Chefdirigent.