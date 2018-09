Heidelberg. (MR) Er ist 21 Jahre jung und befasste sich bereits während der Schulzeit mit Kunst. Jetzt zeigt Lucian Loebner, Sohn des Architekten Stefan Loebner, erstmals Arbeiten im Betriebswerk Heidelberg. Dabei kam ihm ein bisher kaum genutzter Nebenraum zugute, den er sechs Wochen nutzen konnte und in dem alle Stücke entstanden, die nun dort zu sehen sind. Etwa eine Serie von neun Grafiken, deren doppelte ovale Form in eine dünne Zementschicht gekratzt wurden: Sie zeigen ein Sichverbinden und wieder Lösen und faszinieren durch ihre Reduktion.

Zwei großformatige Wandarbeiten basieren auch auf einer dunklen Zementschicht, die auf grobes Sackleinen aufgetragen wurde. In diesem Schlick, so scheint es, versinken Relikte von alten Holzplanken und dicken Eisenketten: Reste eine Kultur, die in einer Art Ursuppe genauso verloren ist, wie sie geschützt scheint für Jahrtausende.

Lucian Loebner war von einer längeren Reise durch Asien zurückgekehrt und hatte zwei volle Skizzenbücher mitgebracht: Vor allem seine Installationen, die etwa einen Kaffeesack und schwere Holzbalken kombinieren, setzen sich mit dem Zustand einer instabilen Welt auseinander. Nach Vorbildern befragt, nennt der junge Künstler Anselm Kiefer, Joseph Beuys und Cy Twombly. Das zeigt eine große Ernsthaftigkeit und lässt auf weitere Kunstprojekte hoffen.

Info: Betriebswerk Heidelberg, Nähe TankTurm, bis Ende Oktober.