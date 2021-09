Mannheim. (RNZ) Kuult, das sind die Musiker Chris Werner, Philipp Evers und Christian de Crau aus Essen. Die Band macht seit 2013 Pop-Musik und legte 2015 ihr Debütalbum vor. Mittlerweile touren Kuult kreuz und quer durch ganz Deutschland. Mal stehen sie auf großen und mal auf kleinen Bühnen. Sie sind sowohl als Headliner unterwegs, als auch als Supportband für Glasperlenspiel, Max Giesinger, Joel Brandenstein oder Wincent Weiss. Dass Kuult so beliebt sind, liegt natürlich mit an ihrer Musik. Modern, Pop/Rock mit deutschen Texten. Sie erzählen Geschichten, machen Mut, blicken nach vorne – damit treffen sie genau den Kern der Zeit. Mit dem dritten Album "Flugmodus" ist das Trio aktuell unterwegs. Kuult begreifen sich in erster Linie als stark tourender Liveact, darauf dürfen sich die Fans freuen.

Info: Mannheim, Sonntag, 19. September, 20 Uhr, Capitol. Karten in den RNZ-Geschäftsstellen; ab 30,95 Euro.