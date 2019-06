Von Heribert Vogt

Heidelberg. "Ein Buch über eine junge Frau, bei der man als europäische Leserin auch ein Stück weit staunt", so stellte die Heidelberger Professorin Gertrud Maria Rösch im Hinblick auf die Protagonistin in Luo Lingyuans neuem Roman "Die chinesische Orchidee" fest. Und: "Das ist jetzt für uns alle in Zeiten der MeToo-Bewegung ein bisschen frappierend: Sie entschließt sich, eine Geliebte einflussreicher Männer zu werden." Während ihres Dialogs mit der Gastautorin, die auf Einladung des Konfuzius-Instituts Heidelberg ins DAI gekommen war, bescheinigte Rösch der aufstiegsorientierten Su Lifei "Liebe als Investment". Und sie fragte: "Ist das nicht für deutsches Publikum starker Tobak?"

Darauf antwortete Luo Lingyuan: "Chinesische Frauen sind sehr lebendig und flexibel." Eigentlich habe sie in ihrem Buch eine "typische chinesische Frau" dargestellt, in China gebe es solche Menschentypen. Die Figur Su Lifei will unbedingt nach oben. Nach Armutszeiten ist sie über eine Heiratsvermittlerin eine Ehe mit einem Beamten eingegangen, der ihr beim weiteren Vorwärtskommen hilft. Zielgerichtet geht die machtbewusste Frau von einer erotischen Eroberung zur nächsten über. Sie nimmt dann einen Minister der Regierung in den Blick: "Er könnte empfänglich sein für die Reize einer jungen vitalen Frau." Es gelingt ein Date und Su Lifei wird seine Geliebte.

Es gibt aber auch andere Frauenfiguren, die etwa nach einer Vergewaltigung zurückschlagen. Su Lifei jedoch führt als Immobilienmaklerin ein erotisches Tagebuch, gewissermaßen eine Gewinn- und Verlustrechnung der Liebesaffären wie der Geschäfte. Aber für die Gastautorin ist "Die chinesische Orchidee" auch ein Buch über Männer - über Beamte und Funktionäre in ihrem Leben wie im gesellschaftlichen System. Beispielsweise ist Korruption in China ein ewiges Thema. Und dieses Land wird immer vielfältiger, die dortige Gesellschaft befindet sich in dauernder Veränderung und Strömung.

Die deutsch-chinesische Schriftstellerin Luo Lingyuan wurde 1963 in der Volksrepublik China geboren, studierte Journalismus und Computerwissenschaften in Shanghai und zog 1990 nach Berlin. Seit 1992 veröffentlicht sie auf Deutsch und Chinesisch Beiträge in Zeitschriften und Anthologien sowie Romane, die im Verlag Louisoder und bei dtv erschienen sind. Im Jahr 2007 wurde Luo Lingyuan mit dem Förderpreis zum Adelbert-von-Chamisso-Preis geehrt.

Auslöser für ihr Schreiben war die Unzufriedenheit mit den gängigen China-Bildern in deutschen Büchern. Sie selbst wollte über ihr erlebtes China schreiben, das sehr vielfältig und widersprüchlich ist. Denn: "Chinesen sind so individuell und unterschiedlich wie die Deutschen." So folgten die Erzählbände "Du fliegst jetzt für meinen Sohn aus dem fünften Stock!", "Nachtschwimmen im Rhein" und "Gelbe Seide" sowie die Romane "Die chinesische Delegation", "Die Sterne von Shenzhen", "Wie eine Chinesin schwanger wird" und "Das Mädchen, der Koch und der Drache".

Luo Lingyuan versteht sich nicht als politische, sondern als literarische Autorin. Gertrud Maria Rösch vom Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie attestierte ihr eine Lakonik, die an Ernest Hemingway erinnere. Die Bücher handeln vom Alltag in chinesischen Dörfern und kleinen Städten, aber auch vom Studentenleben in der Megacity Shanghai. Als ihr Deutschland bezeichnet Luo Lingyuan Berlin-Kreuzberg.

Den Stoff, aus dem ihre Bücher sind, findet sie großenteils im wirklichen Leben. Häufig spielen Grenzsituationen eine Rolle: die Heirat, das Weggehen, das Auslandsstudium. Bei ihrem eigenen Studium der Computerwissenschaft seien 90 Prozent der Kommilitonen anschließend in die USA oder nach Europa gegangen. "Die Chinesen sind einfach sehr flexibel", so die Autorin, und sie nutzen alle Optionen. Das gilt insbesondere auch für junge Frauen, die durchsetzungsfähig und ehrgeizig sind, außerdem genau "wissen, was sie wollen".

Zwischen China und Deutschland betrifft Luo Lingyuans Kritik immer wieder beide Länder. "Chinesen und Deutsche passen wunderbar zusammen", betont die Autorin zwar, aber es geht dennoch weiterhin um ein besseres Kennenlernen der jeweils anderen Kultur.

Info: Luo Lingyuan: "Die chinesische Orchidee". Roman. Louisoder Verlag, München 2019. 382 Seiten, 24 Euro.