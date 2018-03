Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Die Auswahl ist das Problem - sowohl für den Fotografen als auch für den Kunstsammler. Während der eine im Sucher seiner Kamera einen Bildausschnitt festlegen muss, wird der andere von der Flut der Bilder, die täglich auf uns alle einprasseln, oft überwältigt. Der Heidelberger Verleger Günter Braus, der seit vielen Jahren Fotografien sammelt, hat für sich entschieden, Bilder anzukaufen, die eine Geschichte erzählen und die ihn deshalb ansprechen. Und er muss den Fotografen mögen. "Im Haus meines Vaters hängt kein einziges Bild von jemanden, den er nicht leiden kann", unterstrich Jonas Braus, der seinen Vater beim Presserundgang im Kurpfälzischen Museum Heidelberg (KMH) vertrat und selbst Bilder sammelt. Der Verleger war gesundheitlich angeschlagen und nahm deshalb erst später am offiziellen Teil der Ausstellungseröffnung "Menschen" teil.

Über 1000 Blätter hat Günter Braus gesammelt, 160 davon sind im Kurpfälzischen Museum ausgestellt. Die Bilder sind ein Querschnitt der nationalen und internationalen Fotografie - eine Hommage an die Gattung, aber auch an die Menschen hinter der Kamera, von denen viele im Laufe der Zeit zu Freuden des Sammlers geworden sind. So wie Kris Scholz, dessen Foto-Collage "Longing for Paradise" den Besucher des Wechselausstellungsraums gleich eingangs begrüßt. "Günter Braus hat drei Bildbände meine Fotografien verlegt und dabei viele eigene Ideen eingebracht", so Scholz, der als freier Künstler arbeitet und als Professor für künstlerische Fotografie an der Hochschule Darmstadt lehrt.

Fast schon eine Ikone der Fotografie ist die Aufnahme, die der renommierte Fotokünstler Jeff Mermelstein 1995 in New York für die Serie "Sidewalk" gemacht hat: Ein Passant in New York, ein dickes Buch im Mund, der den Betrachter anschaut - derzeit überall in der Stadt, teilweise in Überlebensgröße, denn das Museumsteam wirbt mit diesem Hingucker für die Ausstellung. "Bei uns hängt dieses Foto im Wohnzimmer, und meine Kinder waren völlig außer sich, als sie es jetzt in der Stadt gesehen haben", schmunzelte Jonas Braus.

Die Liebe zur Fotografie liege in der Familie, so Jonas Braus. Bereits sein Urgroßvater habe 1921 einen Band mit Fotos aus dem Ersten Weltkrieg herausgebracht, 1982 gründete Günter Braus in Heidelberg seinen Verlag. Auch nach dessen Verkauf 2010 hat der rührige Verleger das Suchen nach Bildern nicht aufgegeben. Haben diese Bilder eine Wirkung? Lösen sie Emotionen bei uns aus? Schärfen sie unser Bewusstsein? hat sich Günter Braus immer wieder gefragt. Deshalb erzählt jedes Bild eine ganz eigene Geschichte.

Im Kurpfälzischen Museum sind die Fotos so gruppiert, dass die Bilder einen thematischen Schwerpunkt haben. Porträts sind darunter wie das entlarvende Foto von Vladimir Putin, das der russische Atomphysiker Sergey Maximishin eingefangen hat, und die schwarz-weiß Fotografie, die Martin Pudenz 1995 von Anthony Quinn gelungen ist. Ausgestellt sind auch Landschaftsbilder, erotische Aufnahmen und Fotos, die Menschen in fremden Ländern zeigen wie den Straßenmusikanten in Quito, den der Heidelberger Arzt Rolf Verres mit seiner Kamera festgehalten hat. Fotografieren ist seine Leidenschaft, und dass er auch meisterhaft musiziert, bewies Verres bei der Vernissage auf dem historischen Mand-Olbrich-Flügel.

"Jedes Museum ist eine Visitenkarte der Stadt, und der Kontakt zu Kunstsammlern ist uns sehr wichtig", erklärte Museumsleiter Dr. Frieder Hepp. Mit Günter Braus habe er schon viel und gerne zusammengearbeitet, und daraus sei vor drei Jahren die Idee zu der Ausstellung entstanden - inspiriert vom "Heidelberger Frühling".

Info: Die Ausstellung "Menschen" wird im Kurpfälzischen Museum Heidelberg, Hauptstraße 97, bis 24. Juni gezeigt täglich (außer montags) von 10 bis 18 Uhr. Die erste öffentliche Führung mit Nicole Jama findet am Sonntag, 18. März, um 15 Uhr statt; am Sonntag, 25. März, um 11. 30 Uhr, führt Günter Braus selbst. Weitere Termine auch unter www.museum-heidelberg.de