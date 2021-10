Von Marion Gottlob

Heidelberg. Vor fast 100 Jahren erschien "Bambi" des österreichischen Schriftstellers Felix Salten, vor fast 80 Jahren feierte der Walt Disney Film in London seine Premiere. Bis heute gilt der Film als Meilenstein der Trickfilm-Geschichte. Nun hat das Junge Theater Heidelberg aus der Story rund um das Reh ein virtuelles Theater-Game entwickelt und mit realen Schauspielern umgesetzt. Natascha Kalmbach, Leiterin des Jungen Theaters, ist sich nicht sicher, aber: "Es könnte sein, dass diese Theater-Idee in ganz Deutschland einzigartig ist."

Vor vier Jahren schon führte Natascha Kalmbach allererste Verhandlungen mit Regisseur Ekat Cordes für eine Bambi-Aufführung – ganz normal, nämlich für die analoge Bühne des Zwingertheaters. Cordes war begeistert und aktualisierte die Bambi-Story zur Science-Fiction-Geschichte: In der Zukunft haben die Menschen die Natur der Erde so zerstört, dass sie auf dem Mars leben müssen. Der Mars-Junge Kai langweilt sich dort so sehr, dass er nach alten Geschichten von der Erde Ausschau hält und erinnert sich an sein Lieblingsbuch "Bambi".

Soweit, so gut. Das Ensemble rund um Regisseur Cordes hatte gerade die ersten Proben begonnen, als es zum ersten Lockdown kam. Die Proben mussten ausgesetzt werden. In dieser Situation hatte Kalmbach die nächste, zündende Idee: Könnte man das Theaterstück in ein Online-Computerspiel umwandeln? Sie fand auch dieses Mal in Regisseur Cordes den richtigen Partner: "Das hat mich begeistert.," sagt dieser, "ich habe schon immer gerne Videospiele gespielt." Sofort verwandelte er die Bühnen- in eine Game-Story. Wie sein Schöpfer Cordes erfindet auch der Mars-Junge Kai ein Videospiel, um mit Bambi kleine und große Abenteuer zu erleben.

Ekat Cordes ist dem Heidelberger Publikum bekannt durch Produktionen wie "Unser Lehrer ist ein Troll". Mit dem Cordes-Stück "Ewig gärt" wurde er zum Berliner Theatertreffen 2010 eingeladen. Nun haben er und Kalmbach rund um die Schauspiel-Gruppe ein Online-Team mit Experten für Kamera und Programmierung zusammengetrommelt: So ist ein Game mit rund 150 Szenen entstanden, bei dem die Teilnehmer mit Klicks mitentscheiden, was Bambi und seine Freunde tun und erleben werden.

Simon Labhart ist der Darsteller vom Bambi: "Als Schauspieler auf der Bühne haben das Ensemble und ich rund 90 Minuten, um die Coming-of-Age Geschichte von Bambi zu entwickeln. Nun habe ich jeweils Sekunden und Minuten eingespielt – nun braucht es vor der Kamera für die Darstellung von Gefühlen oft keine großen, sondern kleine Gesten wie ein Augenzwinkern." Das Team spielte vor einem Green Screen, das ist eine grüne Wand, damit später die Szenerie wie zum Beispiel der Wald in die Filmaufnahme eingefügt werden kann. Dafür hat Anike Sedello Zeichnungen gefertigt, die einen mehr als 20 Zentimeter dicken Ordner füllen und per Computer bearbeitet wurden. Labhart: "Die Methode war eine Herausforderung, denn wir mussten uns beim Spiel die Umgebung vorstellen."

Es gibt eine Szene, in der Bambi so tut, als würde es die Klicks tatsächlich am eigenen Leib spüren. Simon Labhart lächelt: "Dann kichert Bambi." An einer anderen Stelle können die Teilnehmer den richtigen Bambi-Brunft-Schrei üben, ein Vergnügen. Das Theater-Game ist für Teilnehmer ab elf Jahren gedacht. Man kann einzeln oder in Gruppen spielen. Die Zugangsberechtigung dauert jeweils 24 Stunden, so dass Pausen möglich sind. Das Junge Theater wünscht sich Rückmeldungen – auch zu Fehlern, da es ja ein Erstlingswerk dieser Art ist. Doch eines ist für Story-Schreiber Cordes jetzt schon klar: "Das möchte ich öfter machen."

Info: Das virtuelle Theater-Game "Bambi" des Jungen Theaters Heidelberg ist seit Dienstag, 5. Oktober, online und bis Sommer 2022 spielbar. Die Zugangscodes findet man hier.