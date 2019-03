Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Der berühmte kubanische Balletttänzer Carlos Acosta erinnert sich an sein Leben. In einem leeren Theatersaal blättert er in den Zeitungsausschnitten, die seine steile Karriere dokumentieren und die sein stolzer Vater Pedro einst gesammelt hat. Dabei blickt er zurück auf eine schwierige Kindheit in Havanna Mitte der 1980er Jahre, wo er als gerade mal elfjähriger Breakdancer von den Gleichaltrigen gefeiert wird, aber auch Prügeleien nicht aus dem Weg geht.

Der kleine Carlos ist ein eigensinniger, undisziplinierter Junge, den sein strenger Vater mit dem Namen des mutigen Kriegers Yuli anspricht. Das schwere Familienerbe der Jahrhunderte währenden Sklaverei schwingt darin mit. Der Vater unterrichtet den Sohn darüber in einer Art Geschichtsstunde vor historischer Kulisse. Meistens sind die beiden aber in schier unversöhnliche Streitereien verstrickt: Während Pedro überzeugt ist, dass Yuli "zum Tanzen geboren" ist, wehrt sich dieser mit Händen und Füßen gegen seine Bestimmung.

"Kein Weg zurück" lautet der Titel von Carlos Acostas Autobiografie, die Icíar Bollaíns Film "Yuli" zugrunde liegt. In Rückblenden dramatisiert die spanische Regisseurin neben dem zentralen Vater-Sohn-Konflikt die verschiedenen Stationen von Yulis Tanzausbildung und künstlerischem Werdegang. Ob in der Ballettschule, im Internat oder den vielen Auslandsaufenthalten in späteren Jahren, es geht immer wieder um die schmerzliche Trennung von der Familie und die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat. Icíar Bollaíns zusammen mit dem renommierten Drehbuchautor Paul Laverty entwickelte Erzählung lässt dabei viele Lücken. Weder wird der Konflikt zwischen Heimweh und tänzerischer Berufung gelöst noch das innere Reifen des Künstlers ausbuchstabiert.

Stattdessen verschränkt Bollaín die Spielszenen ihrer filmischen Erzählung mit faszinierenden Choreografien, die beeindruckend von Mario Sergio Elías in der Rolle des Yuli getanzt werden. In markanten Performances verdichten sich hier Yulis widerstreitende Gefühle zwischen Hoffnung und Schmerz, Einsamkeit und Sehnsucht. Daneben erzählt der Film teils plakativ und rührselig eine Erfolgs- und Heldengeschichte in Zeiten des politischen Wandels. Während Yuli vom Straßenkind zum gefeierten Weltstar aufsteigt, erleben die Kubaner Armut oder flüchten sich ins Exil.

Doch das bleibt nurmehr Folie für die individuellen Dramen. Als zwar fiktiv, aber wahr, beschreibt Carlos Acosta gegenüber seinen Schülern einmal seine Erinnerungen. In diesem Spannungsfeld hat auch Icíar Bollaín ihren Film angesiedelt und sich dabei nicht gescheut, aus der individuellen Geschichte doch noch die Ahnung einer gesellschaftlichen Utopie zu stricken.

