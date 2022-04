Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Ja, was denn nun? Spielzeitheft und Homepage des Heidelberger Theaters weisen "Der Sprecher und seine Souffleuse" von Miroslava Svolikova als Schauspiel aus, im Programm fehlt dieser Hinweis – wohl mit Absicht. Denn dieses Stück, das Regisseurin Britta Ender jetzt im Zwinger1 auf die Bühne gebracht hat, könnte alles sein: Drama, Komödie, Farce, Satire, Klamauk, Groteske. "Der Sprecher und seine Souffleuse" hat von allem ein bisschen. Das ist streckenweise reizvoll, trägt aber nur schwer über 70 Minuten. So geht der Zuschauer einigermaßen ratlos nach Hause und gerät heftig ins Grübeln, ob er selbst etwa zu verkopft ist. Die überzeugende schauspielerische Leistung des Ensembles tröstet da ein wenig. Immerhin.

Zu Beginn wechselt das Saallicht auf Bühnenlicht, und jetzt kann es auch gleich losgehen. Es passiert aber erst einmal – nichts. Das Publikum ist da, der Bus mit den Schauspielern steckt im Stau. Das berichtet der Bote, den Leon Maria Spiegelberg als hektisch telefonierende Quasselstrippe gibt. Dass er zwischendurch noch Luft hat für Liebesgekicher, setzt einen der vielen komischen Akzente des Abends. Nun weiß der Zuschauer Bescheid, es kann also noch dauern.

Von der ersten Minute an auf der Bühne ist die Souffleuse, denn die ist einfach immer da, meist allerdings unsichtbar. Katharina Quast läuft in dieser Rolle zu guter Form auf und lässt das Publikum – um die Wartezeit zu überbrücken – an ihren philosophischen Überlegungen teilhaben. "Das Theater ist wie Kaugummi, da klebt alles drin". Das klingt schon fast wie ein Programm für diesen Abend. Der Souffleuse zur Seite steht der Sprecher, gespielt von Hendrik Richter. Dass er eigentlich nichts zu sagen hat, vertuscht er mit viel sinnfreiem Geplapper. Dass der smarte Typ im lila Anzug ein Sandkastenfreund der recht biederen Souffleuse sein soll, wirkt recht konstruiert, und da nützt es auch nichts, wenn die beiden, hinter einer Trennwand verborgen, geräuschintensiv turteln.

Dass das Stück dann doch noch ziemlich Fahrt aufnimmt, ist Olaf Weißenberg zu verdanken. Der ist als König Lear von der letzten Vorstellung irgendwie übrig geblieben und sucht nun seine Tochter und seinen Narren. Weißenberg, von Kostümbildnerin Erika Hoppe mit Birkenstock-Schuhen, Nachthemd und Strohkrone bekleidet, deklamiert Shakespeare fast ausschließlich in Originalzitaten. Unerlöst ist König Lear in der Vergangenheit stecken geblieben und fragt sich immer wieder: "Wer kann mir sagen, wer ich bin". Bei jedem Stromausfall glaubt er sich in einem Sturm.

Und Stromausfälle gibt es einige, das erklärt zumindest die Anwesenheit des Elektrikers, verkörpert von Marco Albrecht. Der macht das Chaos auf der Bühne komplett, indem er Stromkreise abgeht und dem Publikum erklärt, welch fatale Auswirkungen es haben kann, wenn so ein Drähtchen nicht richtig funkt. Das geschieht dann auch prompt unter viel Getöse, bis sich der Elektriker ein dreipoliges Stromkabel in den Mund steckt. Sofort ist er mausetot, was nun wieder verwunderlich ist, weil sich zuvor auch nicht der kleinste Anlass für eine derartige Lebensmüdigkeit gezeigt hat. War der Mann nicht eben noch fast verliebt in seine Arbeit? Oder ist es der Frust über die nicht geleistete Unterschrift auf dem Arbeitszettel, die er so verzweifelt zu bekommen versucht hat? Man weiß es nicht und wird es auch nicht erfahren.

Denn Autorin Miroslava Svolikova ist an nachvollziehbarer Handlungsstringenz auch gar nicht gelegen. 1984 geboren, wuchs sie in Österreich auf, ihre Stücke wurden mehrfach ausgezeichnet. So wurde "Diese Mauer fasst sich selbst zusammen und der Stern hat gesprochen, der Stern hat auch was gesagt" am Hessischen Landestheater Marburg in der Regie von Eva Lange in Deutschland erstaufgeführt und erhielt 2019 den Nachspielpreis des Heidelberger Stückemarkts. "Der Sprecher und die Souffleuse" war im selben Jahr das Gewinnerstück des Autorenpreises der Österreichischen Theaterallianz.

Der Reiz des Plots liegt ziemlich offensichtlich in den Umkehrungen: eine Souffleuse, die ihren eigenen Text spricht, statt einen fremden einzusagen, ein Sprecher, der nichts zu melden hat, ein Elektriker, der ausgerechnet am Stromschlag stirbt, und ein Bote, der keine Nachrichten bringt, außer eben der einen, dass der Bus mit den Schauspielern im Stau steht. Zum Schluss hält die Souffleuse nochmals einen großen Monolog in Richtung Publikum, in dem sie verbittert klarmacht: "Es geht doch immer nur um Sie". Die Hauptakteure sitzen also im Saal und spenden bei der (nicht ganz ausverkauften) Premiere auch herzlichen Beifall für eine gelungene Ensembleleistung.

Info: Die nächste Vorstellung ist heute, Donnerstag, um 20 Uhr im Zwinger1. Weitere Termine und Karten unter www.theaterheidelberg.de