Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Kontraste über Kontraste: Wer vom morbiden Venice Beach ein paar Meilen weit gen Norden radelt, vorbei am mondänen Santa Monica und an Pacific Palisades, dem Exilort Thomas Manns und Lion Feuchtwangers, um in Malibu anzukommen, wo die Superreichen dem Luxus frönen, der fühlt sich von einer in eine total andere Welt gebeamt.

Noch hat sich Venice Beach, dieser kleine ozeanische Vorposten des Molochs Los Angeles, seinen Charme der Schmuddeligkeit bewahrt. Tattoo-Studios reihen sich an Tattoo-Studios oder heruntergekommene Fast-Food-Schuppen. Unter Palmen dösen Penner, Freaks und Fixer, dazwischen suchen ein paar Touris auf der Strandpromenade nach dem ganz speziellen kalifornischen Lebensgefühl, während die immer noch üppige Fraktion der 150-prozentigen Bodybuilder beiderlei Geschlechts die Körper an diversen Fitnessgeräten stählt.

In aller Öffentlichkeit direkt am Strand oder in gut einsehbaren Muckibuden. Die ständig trainierenden Asketen stellen sich in dem zu Venice Beach gehörenden Muscle Beach gerne zur Schau: mit eingeölter Haut und einem selbstbewussten Augenaufschlag, der zu sagen scheint: "Mir gehört die Welt."

Hier trainierte einst auch Arnold Schwarzenegger, der Mister Universum aus Österreich, den eine steile Hollywood-Karriere ins Gouverneurs-Büro des States Kalifornien führte. Doch die ruhmreiche Zeit von Venice Beach scheint längst passé zu sein. Das sieht man den fahl flackernden Leuchtreklamen genauso an wie den fleckigen Fassaden. Auch die meisten Muskelpakete scheinen schon etwas angejahrt zu sein. Allmählich entdecken aber die Investoren den herben Charme dieses Küstenabschnitts. Es wird nicht mehr lange dauern, bis dieses sehr spezielle Biotop der Bohemiens schicken Strandvillen, exklusiven "Condos" (Eigentumswohnungen) oder "Gated Communities" (ummauerten Millionärsvierteln) weichen muss. Die Gentrifizierung schreitet unerbittlich voran.

An diesem Ort des Wandels hat der Fotograf Dotan Saguy ganz genau hingeschaut. Seine Schwarzweiß-Impressionen aus Venice Beach vibrieren nur so vor Vitalität. Zugleich dokumentieren sie das gewisse Etwas des Verfalls. Saguy hat sie alle abgelichtet, die schwitzenden Athleten und die tagträumerischen Musiker, die schmusenden Pärchen oder die optimierte Beauty mit dem imposanten Silicon Valley, das durch ein knappes Bikini-Top noch mehr betont wird. Hier mischt sich das Party-Volk mit den Badegästen, während andere mit der unbeschwerten Leichtigkeit des Seins den prekären Verhältnissen zu entkommen versuchen.

Eine faszinierende Auswahl von Dotan Saguys Fotos präsentiert der druckfrische Bildband "Venice Beach - The Last Days of a Bohemian Paradiese" aus dem Heidelberger Kehrer-Verlag. Die knappen Begleittexte sind englischsprachig, weil das Buch auch für Ausstellungen in den USA produziert wurde. Saguy wurde in einem Kibbuz in Israel geboren, er wuchs in Paris auf, lebte lange in New York und zog 2003 nach Los Angeles. Sein "Venice"-Buch katapultiert ihn in die erste Riege der Fotografie.

Info: Dotan Saguy: Venice Beach - The last Days of a Bohemian Paradise". Kehrer-Verlag, Heidelberg 2018. Großformatiger Bildband, gebunden, 128 S., 39,90 Euro.