Von Simon Scherer

Heidelberg. Schon bei den letzten Schlossfestspielen hielt Avi Avital ein leidenschaftliches Plädoyer für seine Mandoline. Zum Sonderkonzert des "Heidelberger Frühlings" hatte der aus Israel stammende Künstler jetzt ein nicht weniger aufregendes Orchester dabei: "The Knights" aus New York.

In Jean-Féry Rebels "Le Cahos" fesselten sie mit einem Sound, der seinesgleichen sucht: ein Volumen, das trotz kleiner Besetzung wahre Feuer in der Stadthalle aufbranden ließ; ein Biss, bei dem man um ein Zerbersten der Geigen fürchtete, wobei auch minimalster Bogenkontakt zu hundert Prozent mitfiebern ließ. Lediglich die Piccolo scherte aus diesem Gefüge etwas aus.

Als Hommage an Rebels Kollegen François Couperin schrieb Thomas Adès seine "Three Studies". Ein sehr verhaltenes Szenario mit mystischen Einsprengseln, das oft an Momentaufnahmen eines lebendigen Geschehens erinnert. Das schließt Weiterentwicklungen aber nicht aus, wenn sich etwa der Himmel zusammenbraut oder es in schwermütigere Gefilde geht. Dirigent Eric Jacobsen war im Musizierstil sehr auf das malerische Element der Musik bedacht, das jeder einzelne Musiker umsetzte.

Zeitlich wieder zurück ging es mit Rameaus "Zoroastre"-Ouvertüre, wo erneut die Funken sprühten, Sonorität in den Streichern aber gleichzeitig für Tiefgründigkeit sorgte. Mit Bachs 1. Cembalo-Konzert d-Moll war Avitals Auftritt gekommen. Bei perfekt sitzenden Läufen vermochte er enormen Inhalt in sein Spiel zu bringen, und das bei rasendem Temperament von "The Knights", wo nie sicher war, wer gerade die Führung innehatte.

Im Adagio besaßen Avitals Melodien etwas sehr Existentielles, wie ein Individuum, das inmitten von Streicherklagen mit seinem Schicksal hadert. Ansteckend war die rhythmisierende Vitalität des Allegros, das ebenfalls nicht mit ausdrucksstarken Fragen geizte, was das Ganze umso spannender machte. Den Gang in die Pause versüßte Avital mit dem 2. Satz aus Vivaldis Lautenkonzert D-Dur.

Beethovens Achte lag dem Orchester nicht ganz so gut. Neben reichlich Elan war besonders das Allegro interpretatorisch zu sehr in die Senkrechte ausgerichtet, wo alles nach ähnlichem Muster abgehandelt wurde. Interessanter dann das Allegretto, dem ein liebliches Menuetto folgte, das sich endlich auch in die Breite ergoss. Mit plötzlichen Kurswechseln ließ Jacobsen das Allegro noch kurzweiliger werden, als Entwicklungsgänge aus dem Nichts in aufbrausende Gewitter mündeten. Die Spielmanier für Beethoven blieb jedoch weiterhin barock.

Das beinahe etwas zu bunte Programm platzierte nach Beethoven noch zwei gefälligere Werke von Orchestermitgliedern, leider nur ein traditionelles Stück Avitals sowie mit zwei Sängerinnen "Fly away", in das sogar das Publikum mit einstimmte.