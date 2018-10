Von Franz Schneider

Heidelberg. Das Drehbuch von "Der Staat gegen Fritz Bauer" stammt von ihm. Aber nicht nur das preisgekrönte TV-Projekt zeigt, wie sehr sich Olivier Guez als französischer Schriftsteller für die deutsche Geschichte interessiert. Der gebürtige Straßburger und heutige Pariser lebte mehrere Jahre in Berlin, dort hat er intensiv recherchiert. Nicht nur über das so genannte Dritte Reich, sondern auch über die Zeit seit dem Ersten Weltkrieg.

Und dann interessierte ihn Josef Mengele. Der extrem grausame KZ-Arzt floh nach Kriegsende nach Argentinien, dort führte er, beschützt durch das Péron-Regime, zunächst ein behagliches Leben. Nach der Entführung des einstigen SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann versteckte sich Mengele an verschiedenen Orten in Paraguay und Brasilien. Man fand ihn nicht. Erst 1979 wurde seine Leiche am Strand entdeckt. Auf diesen Fakten basiert Olivier Guez’ Roman "La disparition de Josef Mengele", für den der 1974 geborene Schriftsteller den renommierten Prix Renaudot erhalten hat. Nach dem Erscheinen der deutschen Übersetzung zeigte sich die Literaturkritik jedoch nicht ganz so begeistert. Die Komplexität der Materie, die ein Autor bei solch einer Person wie Josef Mengele zu bewältigen hat, ist und bleibt ein Problem.

Ein Schriftsteller sei er, betonte Olivier Guez als Gast des Heidelberger Friedrich-Ebert-Hauses zu Beginn der Französischen Woche. Leseproben beweisen Lebendigkeit, ja Dramatik in der Darstellung. Guez arbeitet nicht wie ein Historiker, darum hatte er auch kein Interesse daran, etwa Josef Mengeles noch lebenden Sohn zu treffen. Vielmehr konzentriert sich der Autor auf die Auswertung der Dokumente. Dabei steht im Roman nicht Mengeles Tätigkeit im KZ im Vordergrund, sondern die Zeit danach in Südamerika. Ein Psychogramm eines Gejagten, der von seinen Überzeugungen und seinem fanatischen Antisemitismus nie abwich.

Das Publikumsgespräch nach der Lesung stellte klar, wie desinteressiert südamerikanische Staaten an Aufklärung und Vergangenheitsbewältigung waren und noch immer sind. Nur deswegen war das Untertauchen des mörderischen KZ-Arztes über so viele Jahrzehnte überhaupt möglich. Wie signifikant zudem der Fall Josef Mengele weiterhin bleibt, erfuhr man dankenswerterweise durch einen Hinweis aus dem Publikum, denn ein ungarischer Autor habe über ihn ein ebenso wichtiges Buch verfasst. Es harrt noch der Übersetzung.

Info: Olivier Guez: "Das Verschwinden des Josef Mengele". Aus dem Französischen von Nicola Denis. Aufbau Berlin 2018, 224 S., 20 Euro.