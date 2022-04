Von Peter Wiest

Heidelberg. Das wird ein uriger Tanz in den Mai. Denn die beiden Bands, die am Samstag auf dem Marktplatz in Neuenheim auftreten, gehören zu den "Urvätern" der Rockmusik in Heidelberg und der Region. Stars des Abends sind die Heidelberg Starfighters, die in diesem Jahr auf 60 Jahre gemeinsame Musik zurückschauen. Die Vorgruppe ist kaum jünger: Die Thinks rockten die Stadt und die Ortschaften drum herum auch schon 1964 und galten bis zur ihrer Auflösung Anfang der 70er-Jahre als eine der progressivsten Bands der hiesigen Szene.

Sechs Jahrzehnte nicht aus dem Takt gekommen sind die "Starfighters", denen bereits in den frühen 60-er-Jahren ein Reporter bescheinigte, ihre Auftritte hätten "die Wirkung von Juckpulver in der Hose".

Das ist so geblieben. Wobei die Musiker um den Gitarristen Herbert Kowa und Sänger Charly Gaul mittlerweile als Kultband gelten. Ursprünglich nannten sie sich nur "Starfighters", ergänzten den Namen aus Liebe zu Heidelberg später jedoch noch um den Städtenamen. Der Name "Starfighters" ist dabei nach wie vor Programm: "Es war unser Anliegen, die Zeiten von Tanztee und Volksmusik Anfang der 60er-Jahre mit dem Knall und der Power eines Düsenjägers zu beenden", sagt Kowa mit Blick auf die Gründungszeit.

...und die Thinks durchbrechen die Schallmauer in den Mai. Foto: privat

Den Überschallknall kultivieren die Starfighters auch heute noch bei ihren Konzerten, wobei sie "noch immer handgemachte Rockmusik beaten", wie sie es selbst nennen: Gespielt wird hauptsächlich die Beat-Musik der Anfangsjahre. Für den "Tanz in den Mai" haben sie über 40 Songs auf ihrer Setlist: Von bekannten Krachern wie "Sweet Little 16" oder "Suzie Q" über Rolling Stones-Hits wie "Honkie Tonk Women" oder "Satisfaction" bis zu unvergessenen Hits der 60er wie "Eve of Destruction" von Barry McGuire oder "Wild Thing" von den Troggs.

Gar nicht so unähnlich ist die Setlist der "Thinks", die am Samstag den "Tanz in den Mai" eröffnen. Stücke der Rolling Stones und der Beatles haben auch sie im Gepäck. Die als Progressiv-Rockband der frühen Jahre bekannte Gruppe, bei der neben den ehemaligen Mitgliedern Bruno Schab (Gitarre und Gesang) und Axel Eubler am Schlagzeug jetzt der Gitarrist und Sänger Michael Wagenblaß sowie der Bassist und Sänger Rainer Pfister mitwirken, wird jedoch auch noch andere Songs von früher spielen.

Ausgerichtet wird der Tanz in den Mai traditionell vom Stadtteilverein Neuenheim und den Kurpfälzer Trabanten Heidelberg. Zugangsbeschränkungen gibt es laut Veranstaltern keine.

Info: Heidelberg, Samstag, 30. April, 18 Uhr, Marktplatz in Neuenheim. Eintritt frei.