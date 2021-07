Von Matthias Roth

Heidelberg. Im Herbst soll Karola Obermüllers Musiktheater "Gerade sein und Mensch werden: Sophie Scholl" in Heidelberg uraufgeführt werden. Jetzt konnte man im Lunchkonzert des Philharmonischen Orchesters und im Rahmen der Biennale für Neue Musik der Rhein-Neckar-Metropolregion die Komponistin selbst erleben und einige Ausschnitte hören: Ein vielversprechendes Stück ist da im Entstehen, und die Trägerin des Heidelberger Künstlerinnenpreises gab bereitwillig Auskunft über ihre Kompositionsweise im Allgemeinen und das Besondere dieses neuen Werkes.

Karola ObermüllerFoto: Susanne Reichardt

Operndramaturgin Ulrike Schumann befragte die Komponistin, die in Darmstadt geboren ist und heute wechselweise in Deutschland und Albuquerque/ New Mexico USA lebt, wo sie eine Professur innehat. Über ihre Arbeit sagt sie lachend: "Komponieren ist etwas zwischen Meditation und Psychotherapie". Soll heißen: Man arbeitet beim Schöpfen von Musik auch immer an sich selbst. Insofern hatte die Komponistin wohl auch an der historischen Figur Sophie Scholl und der Widerstandsgruppe "Die Weiße Rose" offenbar ein ureigenes Interesse. Authentische Zeugnisse wie Briefe oder belegte Anekdoten flossen so in die Oper ein, die für relativ kleine Besetzung geschrieben wurde.

Die Mezzosopranistin Katarina Morfa und der Bassbariton Wilfried Staber sowie das Philharmonische Orchester unter der Leitung von Dietger Holm brachten die Szene 6 zur Aufführung, in der Sophie vor den Gefängnismauern, hinter denen ihr Vater eingesperrt ist, das deutsche Volkslied "Die Gedanken sind frei" anstimmt. Eine Szene, die authentisch verbürgt ist, da die Tochter das Lied auf der Blockflöte intoniert haben soll, als der Vater verhaftet worden war.

Die Musik ist sehr eindringlich und vielschichtig. Das Orchester spielte verschiedene Abschnitte, die sich im Tutti übereinanderlegen, und so kamen ein Satz von Michael Praetorius oder ein Luther-Choral zum Vorschein sowie Teile aus dem Schubert-Lied von der launigen "Forelle": Dieses wird in einem der letzten Briefe Sophie Scholls kurz vor ihrer Festnahme und Verurteilung erwähnt.

Der Auftrag für dieses Musiktheaterwerk erging vor drei Jahren. Die Corona-Pandemie hat die Produktion freilich mehrfach be- und verhindert. Nun ist sie für die Herbstsaison anberaumt. Die Ausschnitte, die es während des Lunchkonzerts im Alten Saal des Theaters zu hören gab, wurden vom interessierten Publikum begeistert aufgenommen. Der genaue Uraufführungstermin wird dieser Tage bekanntgegeben.